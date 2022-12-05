Адвокат В'ячеслав Якубенко, який представляє інтереси Українського інституту національної пам’яті, розповів, що 5 грудня Верховний суд України таки визначився, що золотий лев з емблеми дивізії "Галичина" не належить до нацистської символіки.
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Золотий лев – не нацистська символіка
Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 23 вересня 2020 року, якою підтвердили право Українського інституту національної пам'яті стверджувати, що символіка дивізії "Галичина" не належить до нацистської, залишили в силі.
Верховний Суд поставив крапку у тривалій судовій епопеї, ініційованій ще 5 років тому представниками "русского міра,
– сказав Якубенко.
Він уточнив, що Постанова ВС у справі № 826/11325/17 є остаточною й оскарженню не підлягає.
Що передувало
- У 2017 році очільник Українського єврейського комітету Долінський вимагав, щоб прокурор Львова притяг до відповідальності учасників, які брали участь у заходах на честь 74-річчя дивізії СС "Галичина" і використали під час цього її символіку. Долінський мотивував це тим, що дивізія була формуванням у складі військ СС нацистської Німеччини.
- Того ж року журналіст одного із проросійського видання звернувся до Інституту за роз’ясненням: чи підпадає символіка дивізії "Галичина" під заборону згідно з вимогами Закону 317.
- Тодішній голова УІНП Володимир В'ятрович відповів, що згідно з пунктом 5 частини 1 згаданого Закону, де наведено перелік того, що саме вважається нацистською символікою, нема символіки "Галичини", тож вона не є нацистською і забороненою в Україні.
- Після цього одна занепокоєна громадянка звернулася до легендарного окружного адмінсуду Києва з вимогою заборонити Інституту робити подібні висновки щодо символіки Дивізії. Тоді позов був частково задоволений, а тепер Верховний Суд підтвердив правомірність дій УІНП.