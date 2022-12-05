Адвокат В'ячеслав Якубенко, який представляє інтереси Українського інституту національної пам’яті, розповів, що 5 грудня Верховний суд України таки визначився, що золотий лев з емблеми дивізії "Галичина" не належить до нацистської символіки.

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Золотий лев – не нацистська символіка

Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 23 вересня 2020 року, якою підтвердили право Українського інституту національної пам'яті стверджувати, що символіка дивізії "Галичина" не належить до нацистської, залишили в силі.

Верховний Суд поставив крапку у тривалій судовій епопеї, ініційованій ще 5 років тому представниками "русского міра,

– сказав Якубенко.

Він уточнив, що Постанова ВС у справі № 826/11325/17 є остаточною й оскарженню не підлягає.

Що передувало