Дизель воруют прямо из баков: в Великобритании обостряется топливный кризис

В Великобритании набирает обороты топливный кризис: воры просверливают дыры в припаркованных автомобилях и воруют дизельное топливо прямо из баков. С целью стабилизации ситуации в стране правительство начало мобилизацию военных.

Местные жители рассказывают, как пострадали от атаки воров. В частности, британец Шадрак Олалоко показал, как его бак опустошили вандалы.

Читайте также До 90% АЗС Британии исчерпали запасы: из-за паники для урегулирования кризиса привлекут армию

Британские воры массово воруют топливо

Неизвестные просверлили в припаркованном авто мужчины дыру.

Они проделали дыру в моем баке. Они сделали дыру и слили все дизельное топливо. Полный бак дизельного топлива. Они слили все и потом ушли,

– пожаловался Олалоко.



В Британии дизель воруют прямо из баков / Фото Shadrack Fadebi Olaloko

Ранее в сети распространили видео, на котором между 2 местными жителями вспыхнул конфликт из-за горючего, впоследствии он перерос в драку. На кадрах, сделанных за пределами заправки, заметно, как две группы мужчин дерутся.

Кроме того, очевидцы публикуют в сети видео и фото того, как возле АЗС из автомобилей формируются очереди.



Возле заправок в Британии огромные очереди / Твитер Mcezone

Топливный кризис в Британии: причины

Дефицит топлива в сетях АЗС в Великобритании вызвал кризис в сфере автомобильных перевозок. В частности, не хватает водителей для транспортировки различных товаров. Ассоциация автомобильных грузоперевозок информирует о нехватке примерно 100 тысяч водителей грузовиков.

Шаги для разрешения ситуации

Британское правительство уже приняло решение упростить проведение экзаменов для водителей из-за рубежа. Издание Bloomberg пишет, что страна может позволить тысячам европейских дальнобойщиков временно работать в своей стране.

Правительство мобилизует военных

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг сообщил в твиттере, что из-за топливного кризиса правительство приводит армию в состояние повышенной готовности.

При необходимости армейские водители будут развозить топливо по заправочным станциям. "В то время как топливная промышленность ожидает, что спрос вернется к нормальному уровню в ближайшие дни, мы правильно делаем этот предупредительный шаг", – отметил Квартенг.

Людей будут переквалифицировать на водителей грузовиков

Минобрнауки выделит примерно 10 миллионов фунтов стерлингов для организации учебных курсов для повышения квалификации. Это даст возможность обучить еще примерно 3 тысячи человек для вождения грузовиков.

Также ожидают, что еще 1 тысяча местных жителей пройдет обучение на курсах, доступных на местах, которые финансируются из государственного бюджета на образование взрослых.