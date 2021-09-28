Дизель воруют прямо из баков: в Великобритании обостряется топливный кризис
Источник:Dailystar
В Великобритании набирает обороты топливный кризис: воры просверливают дыры в припаркованных автомобилях и воруют дизельное топливо прямо из баков. С целью стабилизации ситуации в стране правительство начало мобилизацию военных.
Местные жители рассказывают, как пострадали от атаки воров. В частности, британец Шадрак Олалоко показал, как его бак опустошили вандалы.
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Британские воры массово воруют топливо
Неизвестные просверлили в припаркованном авто мужчины дыру.
Они проделали дыру в моем баке. Они сделали дыру и слили все дизельное топливо. Полный бак дизельного топлива. Они слили все и потом ушли,
– пожаловался Олалоко.
В Британии дизель воруют прямо из баков / Фото Shadrack Fadebi Olaloko
Ранее в сети распространили видео, на котором между 2 местными жителями вспыхнул конфликт из-за горючего, впоследствии он перерос в драку. На кадрах, сделанных за пределами заправки, заметно, как две группы мужчин дерутся.
Кроме того, очевидцы публикуют в сети видео и фото того, как возле АЗС из автомобилей формируются очереди.
Возле заправок в Британии огромные очереди / Твитер Mcezone
Топливный кризис в Британии: причины
Дефицит топлива в сетях АЗС в Великобритании вызвал кризис в сфере автомобильных перевозок. В частности, не хватает водителей для транспортировки различных товаров. Ассоциация автомобильных грузоперевозок информирует о нехватке примерно 100 тысяч водителей грузовиков.
Шаги для разрешения ситуации
Британское правительство уже приняло решение упростить проведение экзаменов для водителей из-за рубежа. Издание Bloomberg пишет, что страна может позволить тысячам европейских дальнобойщиков временно работать в своей стране.
Правительство мобилизует военных
Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг сообщил в твиттере, что из-за топливного кризиса правительство приводит армию в состояние повышенной готовности.
При необходимости армейские водители будут развозить топливо по заправочным станциям. "В то время как топливная промышленность ожидает, что спрос вернется к нормальному уровню в ближайшие дни, мы правильно делаем этот предупредительный шаг", – отметил Квартенг.
Людей будут переквалифицировать на водителей грузовиков
Минобрнауки выделит примерно 10 миллионов фунтов стерлингов для организации учебных курсов для повышения квалификации. Это даст возможность обучить еще примерно 3 тысячи человек для вождения грузовиков.
Также ожидают, что еще 1 тысяча местных жителей пройдет обучение на курсах, доступных на местах, которые финансируются из государственного бюджета на образование взрослых.Важно! Цены на газ в Европе в очередной раз обновили рекорд, впервые в истории превысив 1 000 долларов. А нефть на мировых рынках подорожала до максимума за последние 3 года.