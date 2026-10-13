Танкер вышел еще до соглашения: Рашкин заметил странную деталь в договоренности Трампа с Путиным

Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива, после чего США временно ослабили санкционные ограничения. Однако выяснилось, что танкер с российским топливом отправился в направлении американского побережья задолго до официального объявления о сделке.

Американский политический обозреватель Юрий Рашкин в беседе с 24 Каналом обратил внимание на необычную хронологию событий и высказал предположение, что договоренности могли существовать раньше. Он также объяснил, почему результат телефонного разговора президентов считает выгодным прежде всего Кремлю.

Танкер с российским дизельным топливом отправился в США еще в сентябре

9 октября Трамп сообщил о чрезвычайно успешном телефонном разговоре с Путиным, после которого объявил о договоренности по поставкам дизельного топлива. Однако танкер Minerva Zen под греческим флагом вышел из Санкт-Петербурга еще 22 сентября и, по данным аналитиков, направлялся к восточному побережью США.

На борту судна находилось примерно 280 тысяч баррелей дизельного топлива, или 37–38 тысяч тонн. На момент заявления американского президента танкер уже 17 дней находился в море. К тому же Россия еще в июле ограничила экспорт этого топлива, а в конце сентября продлила запрет, в то время как американские санкции также препятствовали его закупке.

Танкер вышел из Петербурга, когда Москва официально дизельное топливо не поставляла, и направился туда, где его закупку не позволяли американские санкции. И все равно отправился. Значит, кто-то знал. Когда Трамп говорит: "Я только что договорился", это означает: "Я только что вам рассказал". Соглашение не заключили в пятницу, в пятницу его объявили,

– считает Рашкин.

Обозреватель предположил, что подготовка поставок могла начаться после предварительных договоренностей, о которых публично не сообщалось. В то же время сама дата отправления судна не позволяет точно установить, когда именно стороны согласовали возможные поставки.

Пока Трамп разговаривал с Путиным, украинская делегация находилась в Майами на переговорах со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Однако после телефонного разговора президентов США объявили об ослаблении ограничений на операции с российским дизельным топливом, тогда как конкретных встречных шагов со стороны Москвы по прекращению войны представлено не было.

Как сообщала New York Times, Кремль, судя по всему, не предложил ничего взамен. Впоследствии помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва еще подумает, когда можно будет возобновить переговоры.

Утром деньги, вечером стулья. Так вот, деньги утром отдали, а вечером вместо стульев – Ушаков: "Подумаем". Когда Ушаков говорит: "Подумаем, когда возобновить переговоры", это означает: "Спасибо, получили, следующий букет несите побольше",

– пояснил обозреватель.

Рашкин сравнил такое поведение Кремля с оценкой бывшего посла США в Польше Дэниела Фрида, который предупреждал, что Москва может воспринимать новые уступки Запада как повод требовать еще большего. Между тем Владимир Зеленский заявил, что украинскую команду фактически используют в качестве дымовой завесы, и подчеркнул, что партнеры не должны так вести себя друг с другом.

По информации обозревателя, переговоры в Майами завершились безрезультатно. В то же время российская сторона сообщила о договоренности продолжать личные контакты президентов и сотрудничество между администрациями и спецслужбами.

Рашкин о танкере с российским дизелем: смотрите видео