Попытки представителей Дональда Трампа навязать закупку российского дизельного топлива и заставить Украину прекратить атаки на вражеские НПЗ приведут к краху всей его команды. Противостояние в Конгрессе и неизбежные юридические последствия создадут непреодолимые препятствия для скандальных сделок с Москвой.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что кулуарные договоренности спецпредставителей экс-президента США по поводу российского дизеля вызовут колоссальное сопротивление внутри страны.

Вероятные проблемы, которые ждут Трампа

Как подчеркнул общественный деятель, причины неадекватного давления на Украину кроются в финансовых аппетитах переговорщиков Дональда Трампа. В частности, нидерландская разведка обнаружила в телефоне Джареда Кушнера данные об отдельных счетах из арабских стран, открытых еще во время первого срока президента США.

Пинкус отметил, что в то время Кушнер занимал официальную должность советника и не может уйти от ответственности, ссылаясь на статус волонтера. Вслед за этим встанет вопрос и о действиях спецпредставителя Стива Виткоффа, который требовал прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Он ради этого готов на все. Ему наплевать на жизнь каждого украинца, ребенка, пожилых людей. Это аморально, преступно и не по-американски,

– подчеркнул он.

Республиканец сообщил, что американские законодатели не собираются мириться с лоббированием российских интересов. Конгрессмен Брайан Фицпатрик уже собрал необходимые голоса для принятие законопроекта имени Рональда Рейгана о запрете закупки энергоносителей в России, основанного на принципе "мир через силу".

Кроме того, импорт российского топлива грубо нарушает закон от 2022 года о запрете торговых отношений с агрессором. Даже если первая партия объемом 40 тысяч тонн дизельного топлива действительно направляется в Нью-Йорк, ее прием обернется серьезными судебными исками.

Будут большие проблемы. Владельцев портов будут штрафовать за прием грузов из России в соответствии с законом 2022 года. Они скажут Трампу, что "своя рубашка ближе к телу", и просто откажутся разгружать судно,

– пояснил республиканец.

Пинкус убежден, что Трамп не имеет права вступать в сговор ради выгоды с военным преступником Путиным. Подобная политика уже разрушает электоральные перспективы республиканцев перед решающими выборами.

Ситуация отвратительная. Если раньше была надежда сохранить контроль хотя бы над Сенатом, то сейчас есть риск потерять обе палаты Конгресса. И тогда Трампу уже точно не будет покоя,

– подытожил он.

Пинкус о последствиях соглашения с Россией: смотрите видео