Президент США и лидер России договорились о выводе на мировой рынок сотен тысяч тонн топлива, подпадающего под санкции. Этот шаг представляется как способ снизить цены для потребителей, однако он носит исключительно политический характер.

Об этом отмечают аналитики в комментарии для издания CNN.

Почему соглашение между США и Россией не будет играть значительной роли для Америки?

Обещанные объемы покроют потребности США лишь на полтора дня.

Для обычного наблюдателя цифра в тоннах выглядит более внушительной,

– отмечает Дэн Пикеринг.

Он добавил, что это скорее политический ход, чем реальный переломный момент для рынка.

Бывшие американские чиновники сомневаются, что у России вообще есть заявленные объемы топлива для немедленной продажи. Однако для Кремля это не имеет значения, ведь главная цель уже достигнута. Дональд Трамп получил иллюзорный предвыборный козырь, а Владимир Путин нанес удар по системе международных санкций.

Эксперты отмечают, что время для такого телефонного разговора выбрали не случайно, ведь он совпал с началом новых переговоров по Украине.

Грегори Брю предполагает, что в обмен на эту услугу Москва ожидает от Киева прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Владимир Зеленский уже назвал снятие санкций несправедливым шагом и сравнил его с подарком на день рождения для российского лидера.

Я считаю, что нашу команду используют просто как ширму,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщал "24 Канал", украинский президент выдвинул встречное требование. Россия должна взять на себя обязательство не проводить атаки на электростанции и нефтеперерабатывающие заводы в Украине в течение всего зимнего периода. В свою очередь, сам Дональд Трамп на критику со стороны Киева ответил довольно уклончиво. Он заявил, что миру нужна нефть, поэтому Соединенные Штаты рады получить российский дизель, и прямо поблагодарил за это Путина.

Напомним, ранее мы писали, что во время телефонного разговора политики обсуждали не только энергетику. Юрий Ушаков заявил, что американский лидер поручил передать определенные сигналы украинской делегации через Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.