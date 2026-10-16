"Сыр в мышеловке": Рашкин назвал опасность дизельного соглашения Трампа

Дональд Трамп разрешил торговлю российским дизельным топливом, рассчитывая снизить цены на американских заправках. Однако, по оценке общественного деятеля из США, ожидаемого удешевления не произошло, а решение Вашингтона может создать дополнительные проблемы для Украины.

Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, какую опасность таит в себе дизельное соглашение Трампа с Россией. При этом остается вопрос, изменится ли политика американского президента после выборов в Конгресс 3 ноября.

Трамп может использовать дизельное соглашение против Украины

Решение Вашингтона относительно российского топлива вызывает беспокойство не только из-за возможных экономических выгод для Москвы. Рашкин считает, что американский президент получил дополнительный инструмент политического давления на Киев, хотя само соглашение пока не принесло обещанного результата для американцев.

Соглашение о дизельном топливе – это сыр в мышеловке. Здесь план такой: это ничего не спасает, цены не меняет. Но теперь это наш дизель, а Украина бьет по нашему дизелю. И вот Трамп с еще большей наглостью заявляет, что теперь Россия страдает от этой ужасной Украины, из-за которой у наших фермеров выросли цены на топливо,

– пояснил Рашкин.

Настоящие причины подорожания топлива в США общественный деятель связывает прежде всего с войной против Ирана. По его наблюдениям, цены оставались высокими еще в начале сентября, когда американские избиратели начали активнее следить за предстоящими выборами в Конгресс, и с тех пор ситуация существенно не улучшилась.

Несмотря на экономические трудности, часть сторонников президента продолжает рассчитывать, что проблемы вскоре решатся. Однако предложенные администрацией подходы Рашкин считает недостаточными для реального улучшения ситуации.

Его сторонники говорят, что это плохо, но скоро закончится. Это основной "трампизм": нужно признать проблему, указать на нее пальцем. Это важная часть республиканской идеологии. Решений нет. Решение – раздать государство, сократить налоги, и все. Потом все решится,

– отметил общественный деятель.

Рашкин также обратил внимание на все более тесную связь между политикой Трампа и позициями Республиканской партии. Он считает, что часть американцев отказывается поддерживать республиканцев из-за недовольства действиями президента, который фактически отождествил себя с партией.

Давление на Украину может продолжаться и после выборов в США

Накануне голосования 3 ноября перед Украиной встает вопрос, как реагировать на требования Вашингтона относительно ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Среди возможных вариантов в разговоре обсуждались временные уступки американской администрации или продолжение атак на НПЗ, даже если это приведет к новым противоречиям с Трампом.

Есть надежда, что после выборов американский президент сосредоточится на внутренних вопросах и ослабит давление на Киев. Однако Рашкин сомневается, что завершение избирательной кампании автоматически изменит его подход к Украине.

Я думаю, что эта надежда нереальна, потому что у Трампа провал с выборами не закончится. Его популярность будет продолжать падать из-за его провальной войны в Иране и из-за цен на нефть, которые не упадут после выборов. И Иран не сдастся. Все это вообще фантазии в голове Трампа,

– предположил Рашкин.

Дизельное соглашение, как считает общественный деятель, не решает экономических проблем Соединенных Штатов, поэтому споры вокруг него могут продолжиться. В то же время он обратил внимание на поспешность решения, ведь для американской администрации было бы менее рискованно объявить о договоренностях с Россией уже после голосования.

У Путина дела идут плохо, потому что раскрываться сейчас, перед выборами, очень неразумно. Лучше было бы подождать до выборов, а потом сказать: "Мы покупаем дизельное топливо у России, и в этом виновата Украина". Но нет, видимо, нужно прямо сейчас. Не могли дождаться,

– предположил общественный деятель.

В то же время окончательный выбор между возможными уступками Вашингтону и продолжением ударов по российским НПЗ, как убежден Рашкин, должен оставаться за Украиной.

Рашкин о российском дизеле для США: смотрите видео