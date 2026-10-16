Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, яку небезпеку приховує дизельна угода Трампа з Росією. Водночас залишається питання, чи зміниться політика американського президента після виборів до Конгресу 3 листопада.

Трамп може використати дизельну угоду проти України

Рішення Вашингтона щодо російського пального викликає занепокоєння не лише через можливі економічні вигоди для Москви. Рашкін вважає, що американський президент отримав додатковий інструмент політичного тиску на Київ, хоча сама угода поки не принесла обіцяного результату для американців.

Угода щодо дизеля – це сир у мишоловці. Тут план такий: це нічого не рятує, цін не змінює. Але тепер це наш дизель, а Україна б'є по нашому дизелю. І ось Трамп із ще більшою нахабністю заявляє, що тепер Росія страждає від цієї жахливої України, через яку в наших фермерів підвищилися ціни на пальне,

– пояснив Рашкін.

Справжні причини подорожчання пального у США громадський діяч пов'язує насамперед із війною проти Ірану. За його спостереженнями, ціни залишалися високими ще на початку вересня, коли американські виборці почали активніше стежити за майбутніми виборами до Конгресу, і відтоді ситуація суттєво не покращилася.

Попри економічні труднощі, частина прихильників президента продовжує розраховувати, що проблеми незабаром вирішаться. Однак запропоновані адміністрацією підходи Рашкін вважає недостатніми для реального поліпшення ситуації.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Його прихильники кажуть, що це погано, але скоро закінчиться. Це основний трампізм: потрібно визнати проблему, вказати на неї пальцем. Це важлива частина республіканської ідеології. Рішень немає. Рішення – роздати державу, скоротити податки, і все. Потім усе вирішиться,

– зазначив громадський діяч.

Рашкін також звернув увагу на дедалі тісніший зв'язок між політикою Трампа та позиціями Республіканської партії. Він вважає, що частина американців відмовляється підтримувати республіканців через незадоволення діями президента, який фактично ототожнив себе з партією.

Тиск на Україну може тривати й після виборів у США

Напередодні голосування 3 листопада для України постає питання, як реагувати на вимоги Вашингтона щодо ударів по російській нафтопереробці. Серед можливих варіантів у розмові обговорювали тимчасові поступки американській адміністрації або продовження атак по НПЗ, навіть якщо це призведе до нових суперечностей із Трампом.

Існують сподівання, що після виборів американський президент зосередиться на внутрішніх питаннях і послабить тиск на Київ. Проте Рашкін сумнівається, що завершення виборчої кампанії автоматично змінить його підхід до України.

Я думаю, що ця надія нереальна, тому що у Трампа провал із виборами не закінчиться. Його популярність продовжуватиме падати через його провальну війну в Ірані й через ціни на нафту, які не впадуть після виборів. І Іран не здасться. Усе це взагалі фантазії в голові Трампа,

– припустив Рашкін.

Дизельна угода, як вважає громадський діяч, не розв'язує економічних проблем Сполучених Штатів, тому суперечки навколо неї можуть продовжитися. Водночас він звернув увагу на поспішність рішення, адже для американської адміністрації було б менш ризиковано оголосити про домовленості з Росією вже після голосування.

У Путіна справи йдуть кепсько, тому що викриватися зараз, перед виборами, дуже нерозумно. Краще було б зачекати до виборів, а потім говорити: "Ми купуємо дизель у Росії, і це зла Україна". Але ні, мабуть, потрібно зараз. Не могли дочекатися,

– припустив громадський діяч.

Водночас остаточний вибір між можливими поступками Вашингтону та продовженням ударів по російських НПЗ, переконаний Рашкін, має залишатися за Україною.

Рашкін про російський дизель для США: дивіться відео