Дизельное соглашение Трампа и Путина сорвало мирный процесс, – президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел / Фото Getty Images (иллюстративное)
Президент Чехии Петр Павел считает, что соглашение Дональда Трампа с Россией о поставках дизельного топлива осложнило перспективы прекращения войны в Украине. По его словам, еще недавно стороны были близки к перемирию, однако теперь ситуация изменилась.
Так заявил чешский лидер в интервью Axel Springer Global Reporters Network.
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Как Павел оценил политику Трампа в отношении России?
Президент Чехии отметил, что скоординированные санкции США и Европы против российской нефтяной отрасли и олигархов держали Москву под постоянным давлением. Однако соглашение о поставках сотен тысяч тонн российского дизельного топлива в США, объявленное в начале месяца, по его мнению, ослабило это давление.
Теперь будет гораздо сложнее договориться о перемирии. Россия использует этот импульс, чтобы выйти из-под давления, и это для них своего рода моральный стимул
Чешский лидер также поддержал Владимира Зеленского, который в последнее время подвергается критике со стороны Дональда Трампа. Павел напомнил, что именно Россия начала неспровоцированную агрессию против Украины.
По его мнению, Трамп демонстрирует более открытый подход к России, чем европейские лидеры, поскольку в первую очередь руководствуется экономическими интересами США, а не противостоянием демократий и автократий.
В то же время Павел не исключил, что в будущем европейские страны могут возобновить закупки российской нефти. Однако для этого Москва должна начать уважать суверенитет и границы других государств.
Что известно о переговорах по прекращению войны?
Ранее Дональд Трамп заявлял, что США и Россия приблизились к урегулированию войны в Украине. Американский президент также выражал желание заключить мирное соглашение во время саммита G20 в декабре.
В то же время Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина борется за собственное существование и не согласится на территориальные уступки ради чьих-то коммерческих интересов.
Ранее США выдали генеральную лицензию, которая предусматривает временное ослабление ограничений в отношении российского дизельного топлива на фоне переговоров о прекращении войны.
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