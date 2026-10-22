Дизельное соглашение Трампа и Путина сорвало мирный процесс, – президент Чехии

Так заявил чешский лидер в интервью Axel Springer Global Reporters Network.

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Как Павел оценил политику Трампа в отношении России?

Президент Чехии отметил, что скоординированные санкции США и Европы против российской нефтяной отрасли и олигархов держали Москву под постоянным давлением. Однако соглашение о поставках сотен тысяч тонн российского дизельного топлива в США, объявленное в начале месяца, по его мнению, ослабило это давление.

Теперь будет гораздо сложнее договориться о перемирии. Россия использует этот импульс, чтобы выйти из-под давления, и это для них своего рода моральный стимул– подчеркнул Петр Павел.

Чешский лидер также поддержал Владимира Зеленского, который в последнее время подвергается критике со стороны Дональда Трампа. Павел напомнил, что именно Россия начала неспровоцированную агрессию против Украины.

По его мнению, Трамп демонстрирует более открытый подход к России, чем европейские лидеры, поскольку в первую очередь руководствуется экономическими интересами США, а не противостоянием демократий и автократий.

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В то же время Павел не исключил, что в будущем европейские страны могут возобновить закупки российской нефти. Однако для этого Москва должна начать уважать суверенитет и границы других государств.

Что известно о переговорах по прекращению войны?

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США и Россия приблизились к урегулированию войны в Украине. Американский президент также выражал желание заключить мирное соглашение во время саммита G20 в декабре.

В то же время Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина борется за собственное существование и не согласится на территориальные уступки ради чьих-то коммерческих интересов.

Ранее США выдали генеральную лицензию, которая предусматривает временное ослабление ограничений в отношении российского дизельного топлива на фоне переговоров о прекращении войны.