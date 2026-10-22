Дизельна угода Трампа й Путіна зірвала мирний процес, – президент Чехії

Так чеський лідер висловився в інтерв'ю Axel Springer Global Reporters Network.

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Як Павел оцінив політику Трампа щодо Росії?

Президент Чехії зазначив, що скоординовані санкції США та Європи проти російської нафтової галузі й олігархів тримали Москву під постійним тиском. Однак угода про постачання сотень тисяч тонн російського дизельного палива до США, оголошена на початку місяця, на його думку, послабила цей тиск.

Тепер буде набагато складніше домовитися про перемир'я. Росія використовує цей імпульс, щоб вийти з-під тиску, і це для них свого роду моральний стимул– наголосив Петр Павел.

Чеський лідер також підтримав Володимира Зеленського, який останнім часом зазнає критики з боку Дональда Трампа. Павел нагадав, що саме Росія розпочала неспровоковану агресію проти України.

На його думку, Трамп демонструє більш відкритий підхід до Росії, ніж європейські лідери, оскільки насамперед керується економічними інтересами США, а не протистоянням демократій та автократій.

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Водночас Павел не виключив, що в майбутньому європейські країни можуть відновити закупівлі російської нафти. Однак для цього Москва повинна почати поважати суверенітет і кордони інших держав.

Що відомо про переговори щодо завершення війни?

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США та Росія наблизилися до врегулювання війни в Україні. Американський президент також висловлював бажання укласти мирну угоду під час саміту G20 у грудні.

Водночас Володимир Зеленський наголошував, що Україна бореться за власне існування і не погодиться на територіальні поступки заради чиїхось комерційних інтересів.

Раніше США видали генеральну ліцензію, яка передбачає тимчасове послаблення обмежень щодо російського дизельного палива на тлі переговорів про припинення війни.