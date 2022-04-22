Дяди давали жару, – Данилов рассказал, как лесники уничтожали россиян в Сумской области

22 апреля 2022 , 12:33
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Источник:

Украинская правда

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Сумской области работали партизаны.

По его словам, Сумская область была номером один по партизанскому движению.

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"Это непревзойденные ребята! Такие дяди, знаете, жарили", – добавил Секретарь СНБО.

Однако он добавил, что Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская области – были освобождены именно благодаря нашим военным, из-за сопротивления.

Украинские пограничники и военные вышли на границы Киевской, Сумской и Черниговской областей. Однако оккупационные войска не оставляют эти регионы в покое: они обстреливают их с территории России.

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Автор: Марія Лелека