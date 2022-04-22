Дяди давали жару, – Данилов рассказал, как лесники уничтожали россиян в Сумской области
22 апреля 2022 , 12:33Читати новину українською
Источник:Украинская правда
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Сумской области работали партизаны.
По его словам, Сумская область была номером один по партизанскому движению.
Важно Не только Донбасс: российское командование заявило, что планирует захватить и целый Юг Украины
"Это непревзойденные ребята! Такие дяди, знаете, жарили", – добавил Секретарь СНБО.
Однако он добавил, что Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская области – были освобождены именно благодаря нашим военным, из-за сопротивления.Украинские пограничники и военные вышли на границы Киевской, Сумской и Черниговской областей. Однако оккупационные войска не оставляют эти регионы в покое: они обстреливают их с территории России.
Это может вас заинтересовать – что сделает НАТО в случае ядерной атаки России: видео