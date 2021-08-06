"Дядя хороший, не бойтесь, дам мороженое": на Закарпатье мужчина заманивает детей в черное авто
Источник:фейсбук Дианы Мокар
В Виноградове на Закарпатье мужчина ездит по улицам города на автомобиле и заманивает в него детей. Злоумышленник предлагает им дорогое мороженое.
В сети об инциденте сообщила его очевидица. Женщина отметила, что 5 августа в Виноградове, на улице Первомайской возле кладбища мужчина на черной затемненной машине хотел похитить детей.
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На Закарпатье мужчина заманивает детей в авто
Мужчина вышел из автомобиля предлагал мороженое моим дочерям и звал их в машину,
– рассказала женщина.
Она добавила, что услышала это, потому что шла позади девочек. Тогда Диана подбежала к злоумышленнику и спросила его: почему он предлагает ее детям мороженое. На что тот ответил: "Просто так".
В комментарии ТСН женщина уточнила, что "гостинцы" неизвестный вытащил из багажника Opel. "Дядя хороший, не бойтесь меня, я дам вам дорогое мороженое", – говорил он, протягивая мороженое детям.
На мужчину уже заявили в полицию
На вид ему, по словам очевидицы, примерно 30 лет, злоумышленник – высокий блондин. Женщина вызвала на место полицию и написала заявление.
Она призывает родителей присматривать за детьми, чтобы они не стали жертвами злоумышленника.Обратите внимание! Недавно в поселке Старый Салтов Харьковской области нашли тело 6-летней Мирославы Третяк. Предварительно, девочку изнасиловали и убили. В преступлении подозревают 13-летнего соседа школьницы.