У мережі про інцидент повідомила його очевидиця. Жінка зазначила, що 5 серпня у Виноградові, на вулиці Першотравневій біля кладовища чоловік на чорній затемненій машині хотів викрасти дітей.

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На Закарпатті чоловік заманює дітей в авто

Чоловік вийшов з автомобіля пропонував морозиво моїм дочкам і кликав їх до машин,

– розповіла жінка.

Вона додала, що почула це, бо йшла позаду дівчаток. Тоді пані Діана підбігла до зловмисника та запитала його: чому він пропонує її дітям морозиво. На що той відповідь: просто так.

У коментарі ТСН жінка уточнила, що "гостинці" невідомий витяг із багажника Opel. "Дядя хороший, не бійтеся мене, я дам вам дороге морозиво", – говорив він, простягаючи морозиво дітям.

На чоловіка вже заявили в поліцію

На вигляд йому, за словами очевидиці, приблизно 30 років, зловмисник – високий блондин. Жінка викликала на місце поліцію і написала заяву.

Вона закликає батьків наглядати за дітьми, аби вони не стали жертвами зловмисника.