Спасибо нашим друзьям за поддержку, – Зеленский поговорил с президентами Польши и Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с главами Польши и Грузии, а также премьером Чехии. В частности, он поблагодарил президентов за помощь и поддержку Украине.

Зеленский говорит, что в телефонном разговоре поблагодарил президента Польши Анджея Дуду за личное лидерство в вопросе предоставления членства Украины в ЕС.

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Неоценимой является и конкретная ежедневная помощь нашей стране со стороны Польши.

Отношения Украины и Польши – это общая история и, уверен, общее европейское будущее,

– написал Зеленский.

Также президент Украины поговорил с главой Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Чехии Петри Фиалой. Они вместе обсудили конкретную помощь, а Зеленский поблагодарил страны за поддержку.

Добавим, что президент Польши Анджей Дуда выразил восхищение мужеством украинской армии. Кроме того, страна-партнер уже начала оказывать поддержку, которая является крайне необходимой для сопротивления оккупанту. В частности, речь идет о дополнительном оружии, деньгах и гуманитарной помощи.

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Текст публикации Владимира Зеленского:

В телефонном разговоре поблагодарил @AndrzejDuda за личное лидерство в вопросе предоставления членства Украине в ЕС. Неоценимой является и конкретная ежедневная помощь нашей стране со стороны Польши. Отношения та – это общая история и, уверен, общее европейское будущее.

Проинформировал о текущей ситуации госпожу Президента Грузии @Zourabichvili_и и премьер-министра Чехии @З_Fiala. Обсудили конкретную помощь. Спасибо нашим друзьям за поддержку.