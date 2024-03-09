Во время интервью Дэвид Камерон выступил против отправки западных войск в Украину. Глава МИД Великобритании не поддерживает введение бойцы НАТО даже при условии проведения тренировочных миссий.
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Не должны создавать "мишень"
Дэвид Камерон, отвечая на вопрос, считает ли он разумным исключать вероятность отправки войск в Украину в текущей ситуации, дал понять, что подобную идею он не поддерживает.
Глава британского МИД утверждает, что так называемые тренировочные миссии лучше проводить за пределами Украины. В то же время он отметил,, что в Великобритании уже было подготовлено около 60 тысяч солдат.
По его словам, размещения иностранной миссии в нашем государстве только создаст "мишени" для России.
Мы должны избегать создания очевидных целей для Путина,
– добавил Камерон.
Что этому предшествовало: главное
- Президент Франции Эммануэль Макрон 25 февраля дал пресс-конференцию по итогам конференции в поддержку Украины. В частности, в ходе разговора он допустил возможность введения войск НАТО в Украину.
- Более того, присутствие такой дискуссии в НАТО подтвердил и словацкий премьер Роберт Фицо. По его словам, отдельные страны-члены допускают возможность присутствия войск Альянса на территории после заключения двустороннего соглашения между ними и Украиной.
- По словам представителя Елисейского дворца, французский лидер своими заявлениями о возможности размещения войск НАТО в Украине сигнализировал Владимиру Путину о решимости и желании Франции не допустить любой победы России.
- В то же время французский премьер Габриэль Атталь 28 февраля заявил, что страна может отправить своих солдат в Украину. Он отметил, что речь не идет о непосредственном участии французских военных на фронте.
- Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что нет никаких планов по размещению войск НАТО на территории Украины. Он отметил поддержку, которую оказывают союзники Украине с 2014 года, и после полномасштабного вторжения они активизировались в этом вопросе.