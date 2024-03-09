Під час інтерв'ю Девід Камерон виступив проти відправки західних військ в Україну. Глава МЗС Великої Британії не підтримує введення бійці НАТО навіть за умови проведення тренувальних місій.

Дивіться також Поставте свою ППО та працюйте: Кулеба пропонує повернути тренувальні місії НАТО в Україну

Не повинні створювати "мішень"

Девід Камерон, відповідаючи на запитання, чи вважає він розумним виключати ймовірність відправки військ в Україну у поточній ситуації, дав зрозуміти, що подібну ідею він не підтримує.

Очільник британського МЗС стверджує, що так звані тренувальні місії краще проводити за межами України. Водночас він наголосив на тому, що у Великій Британії уже було підготовлено близько 60 тисяч солдатів.

За його словами, розміщення іноземної місії у нашій державі лише створить "мішені" для Росії.

Ми повинні уникати створення очевидних цілей для Путіна,

– додав Камерон.

Що цьому передувало: головне