Під час інтерв'ю Девід Камерон виступив проти відправки західних військ в Україну. Глава МЗС Великої Британії не підтримує введення бійці НАТО навіть за умови проведення тренувальних місій.
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Не повинні створювати "мішень"
Девід Камерон, відповідаючи на запитання, чи вважає він розумним виключати ймовірність відправки військ в Україну у поточній ситуації, дав зрозуміти, що подібну ідею він не підтримує.
Очільник британського МЗС стверджує, що так звані тренувальні місії краще проводити за межами України. Водночас він наголосив на тому, що у Великій Британії уже було підготовлено близько 60 тисяч солдатів.
За його словами, розміщення іноземної місії у нашій державі лише створить "мішені" для Росії.
Ми повинні уникати створення очевидних цілей для Путіна,
– додав Камерон.
Що цьому передувало: головне
- Президент Франції Еммануель Макрон 25 лютого дав пресконференцію за підсумками конференції на підтримку України. Зокрема, у ході розмови він допустив можливість введення військ НАТО в Україну.
- Ба більше, присутність такої дискусії у НАТО підтвердив і словацький прем'єр Роберт Фіцо. За його словами, окремі країни-члени допускають можливість присутності військ Альянсу на території після укладення двосторонньої угоди між ними та Україною.
- За словами представника Єлисейського палацу, французький лідер своїми заявами про можливість розміщення військ НАТО в Україні сигналізував Владіміру Путіну про рішучість та бажання Франції не допустити будь-якої перемоги Росії.
- Водночас французький прем'єр Габріель Атталь 28 лютого заявив, що країна може відправити своїх солдатів до України. Він зазначив, що мова не йде про безпосередню участь французьких військових на фронті.
- Однак генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України. Він наголосив на підтримці, яку надають союзники Україні від 2014 року, і після повномасштабного вторгнення вони активізувалися в цьому питанні.