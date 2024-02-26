Дэвид Кэмерон вспомнил, что накануне 24 февраля 2022 года он читал о вероятности вторжения и об огромном наращивании российских войск на границе с Украиной.

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Как Кэмерон не мог поверить в начало войны

Министр иностранных дел Великобритании рассказал, что был потрясен началом полномасштабной войны. Кэмерон не мог поверить, что в 21 веке Россия может попытаться вторгнуться и завоевать суверенное, независимое государство-члена ООН.

Я просто не мог поверить, что Путин будет таким агрессивным и настолько глупым, чтобы попытаться вторгнуться на территорию всей страны. Но это то, что он сделал,

– рассказал Дэвид Кэмерон.

Политик также отметил, что на тот момент он не был членом правительства. Однако он признал, что именно британское правление сыграло важную роль в мобилизации мирового общественного мнения, чтобы заявить насколько такой шаг Путина является неправильным.

Аннексию Крыма Кэмерон воспринял как вторжение

Дэвид Кэмерон также вспомнил 2014 год, когда Россия аннексировала Крым. Кэмерон отметил, что на тот момент он был премьер-министром, и люди вокруг не до конца понимали, что происходит.

И тогда было много разочарования, потому что слишком много людей говорили: а действительно ли это вторжение? Или это недоразумение из-за Майдана? Что происходит? Для меня все было очевидно: это – вторжение, поэтому мы должны эффективно наложить санкции на Путина,

– рассказал он.

Кэмерон также добавил, что уже тогда Великобритания начала подготовку украинских войск – впоследствии все поняли чрезвычайную важность этого решения.

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