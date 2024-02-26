Девід Камерон пригадав, що напередодні 24 лютого 2022 року він читав про ймовірність вторгнення та про величезне нарощування російських військ на кордоні з Україною.

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Як Камерон не міг повірити у початок війни

Міністр закордонних справ Британії розповів, що був приголомшений початком повномасштабної війни. Камерон не міг повірити, що у 21 столітті Росія може спробувати вдертися та завоювати суверенну, незалежну державу-члена ООН.

Я просто не міг повірити, що Путін буде таким агресивним і настільки дурним, щоб спробувати вдертися на територію всієї країни. Але це те, що він зробив,

– розповів Девід Камерон.

Політик також зазначив, що на той момент він не був членом уряду. Проте він визнав, що саме британське правління відіграло важливу роль у мобілізації світової громадської думки, щоб заявити наскільки такий крок Путіна є неправильним.

Анексію Криму Камерон сприйняв як вторгнення

Девід Камерон також пригадав 2014 рік, коли Росія анексувала Крим. Камерон зазначив, що на той момент він був прем'єр-міністром, і люди навколо не до кінця розуміли, що відбувається.

І тоді було багато розчарування, бо занадто багато людей казали: а чи справді це вторгнення? Чи це непорозуміння через Майдан? Що відбувається? Для мене все було очевидно: це – вторгнення, тому ми повинні ефективно накласти санкції на Путіна,

– розповів він.

Камерон також додав, що вже тоді Британія почала підготовку українських військ – згодом усі зрозуміли надзвичайну важливість цього рішення.

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