Девід Камерон пригадав, що напередодні 24 лютого 2022 року він читав про ймовірність вторгнення та про величезне нарощування російських військ на кордоні з Україною.
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Як Камерон не міг повірити у початок війни
Міністр закордонних справ Британії розповів, що був приголомшений початком повномасштабної війни. Камерон не міг повірити, що у 21 столітті Росія може спробувати вдертися та завоювати суверенну, незалежну державу-члена ООН.
Я просто не міг повірити, що Путін буде таким агресивним і настільки дурним, щоб спробувати вдертися на територію всієї країни. Але це те, що він зробив,
– розповів Девід Камерон.
Політик також зазначив, що на той момент він не був членом уряду. Проте він визнав, що саме британське правління відіграло важливу роль у мобілізації світової громадської думки, щоб заявити наскільки такий крок Путіна є неправильним.
Анексію Криму Камерон сприйняв як вторгнення
Девід Камерон також пригадав 2014 рік, коли Росія анексувала Крим. Камерон зазначив, що на той момент він був прем'єр-міністром, і люди навколо не до кінця розуміли, що відбувається.
І тоді було багато розчарування, бо занадто багато людей казали: а чи справді це вторгнення? Чи це непорозуміння через Майдан? Що відбувається? Для мене все було очевидно: це – вторгнення, тому ми повинні ефективно накласти санкції на Путіна,
– розповів він.
Камерон також додав, що вже тоді Британія почала підготовку українських військ – згодом усі зрозуміли надзвичайну важливість цього рішення.
Яку військову допомогу Британія надає Україні
- 12 січня у Києві відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої було оголошено про виділення Україні фінансової підтримки в розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів.
- Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс розповів про новий пакет допомоги Україні. Зокрема, туди входитимуть 200 протитанкових ракет Brimstone. Ці ракети вже показали свою ефективність на полі бою і були випадки, коли російські війська були змушені відмовитися та відступити під час спроби переправи через річку.
- Велика Британія мала намір передавати Україні більше 155-міліметрових боєприпасів, що мали вироблятися в Японії. Однак, за даними The Wall Street Journal, цей план тимчасово зупинено. Ймовірно основною причиною зупинки є несумісність між снарядами та гарматами.