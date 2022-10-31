В Киеве люди выстраиваются в длинные очереди за водой
В результате вражеских атак повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Часть Киева обесточена, а 80% населения временно без воды. Поэтому у столичных бюветов образовались очереди. В сети появляется много видео.
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В КГГА сообщили, что в Киеве возобновили электроснабжение 27 бюветов, еще часть – на стадии подключения к генераторам. Так что жители Киева не останутся без воды до момента полного восстановления.
Уже возобновлена работа бюветов на следующих локациях:
- улица Милютенко, 7;
- б-р Выгуровский, 6;
- улица Николая Закревского, 5-7;
- улица Князя Романа Мстиславича;
- улица Ивана Микитенко, 9;
- улица Радужная, 17-21;
- улица Полярная, 8А;
- улица Днепроводская, 9/2;
- улица Кирилловская, 99;
- улица Межевая, 25;
- перекресток бульвара Жюля Верна и улицы Тулузы;
- улица Якуба Коласа, 25;
- проспект Леся Курбаса, 6;
- улица Живописная, 2;
- улица Героев Севастополя, 9-11;
- улица Олега Ольжича, 10А;
- улица Зоологическая, 12/15;
- улица Наумова, 27;
- пересечение улиц Андреевской и Братской;
- проспект Маршала Рокоссовского, 2;
- улица Приречная, 19;
- улица Богатырская, 2-А;
- проспект Ивасюка, 9-А;
- улица Иорданская, 11;
- улица Героев Днепра, 27;
- улица Драйзера, 32;
- улица Сержа Лифаря, 9/61.
На стадии подключения к генераторам бюветные комплексы по улице Вернадского, 85; улицы Наумова, 27; улицы Мостицкой (возле Покровской церкви); улицы Ветряные Горы, 2
Кроме того, адреса рабочих бюветов обновляются ежечасно на карте "Киевводфонда".
Специалисты "Киевводоканала" работают, чтобы быстрее стабилизировать работу водопроводных станций. Ведь утром, из-за повреждения энергообъекта возле Киева, 80% потребителей столицы были без водоснабжения, – заявил мэр Киева Кличко.
В настоящее время возобновили водоснабжение левого берега города. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения правобережной части столицы.
В то же время на фоне утренних обстрелов киевляне совершают запасы воды. Поэтому неудивительно, что у бюветов есть большие очереди.
Очереди за водой в бюветы в Киеве: видео
Киевляне делают запасы воды в бювете: видео очередей