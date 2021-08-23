Длиной в 3 километра между двумя областями развернули рекордно большой флаг Украины

Накануне Дня Государственного Флага Украины 22 августа жители Тернопольской и Хмельницкой областей установили фантастический рекорд. Они развернули сине-желтый флаг, длиной 3 километра.

Огромный флаг держали более 3 тысяч человек. За это каждый из них получил сертификат об участии в установлении рекорда.

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Флаг соединил 2 области

Огромный флаг развернули на границе Тернопольской и Хмельницкой областей. Его держали между Скала-Подольской и Гукивской общиной. Представители двух областей встретились 22 августа на мосту через реку Збруч. Тернополяне и хмельничане обменялись караваями, а после этого начали разворачивать флаг.

Люди пришли целыми семьями. К примеру, Яна Коринец привела своего годовалого сына Платона. Женщина призналась, на установление рекорда вместе с семьей приехали из Киевщины.

Нас много: бабушки, дедушки, брат, сестра, муж – тоже захотели установить рекорд. Это история, это память, мы детей рано поднимали, чтобы они запомнили это в будущем,

– пояснила она.



Люди держали флаг семьями / Фото "Суспільне"

Как украинцы установили новый рекорд

Представительница Книги рекордов Украины Светлана Леус вручила председателям общин диплом об установлении рекорда. Также все, кто помогал держать флаг, получили сертификаты об участии в установлении рекорда:

Перед этим подавалась заявка, создавалась экспертная комиссия, которая определяла, фиксировала, измеряла. Количество людей фиксировали организаторы, путем подачи заявок, а сегодня просто вручили диплом о том, что зафиксирован рекорд,

– рассказала госпожа Леус.



Жители Хмельнитчины и Тернопольщины попали в Книгу рекордов Украины / Фото "Суспільне"

Как возникла идея и что сделают с флагом

Председатель Гуковской общины Петр Ильницкий рассказал, идея сделать такой флаг возникла в январе во время празднования Дня соборности Украины. Пошив рекордно большого флага начали еще весной местные мастерицы.

Как рассказал председатель Скала-Подольской общины Игорь Лобода, в дальнейшем самый длинный флаг Украины разделят на меньшие и будут использовать во время государственных праздников.

Эти флаги теперь будут пошиты на 15 сел в нашей общине. Обычно мы закупаем флаги по 75 – 80 гривен, а нам этот флаг выйдет дешевле на половину,

– сказал Лобода.

По его подсчетам, стоимость одного флага составит примерно 15 гривен.