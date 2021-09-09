Разумеется, французские сенаторы, хочу на этом акцентировать ваше внимание, поставили под сомнение законность решения СНБО ввести санкции против Игоря Гужвы и "Страны".

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Попутно, французские сенаторы, что звучит весьма пафосно и величественно, неоднократно высказывали тревогу не только в отношении тех процессов, что происходят в Украине в отношении "свободных" медиа, таких как ZiK, NewsOne. 112.UA и СТРАНА.UA, но и "оппозиционных" политических сил и их лидеров, в частности, Виктора Медведчука.

В общем, стыд и срам. У меня в голове лишь одна мысль – почему лживые и продажные французские шестерки Жоэль Геррио и Натали Гуле до сих пор не под санкциями Украины и не объявлены персонами нон-грата?

Кстати, с этим предложением в отношении французских марионеток, подыгрывающих нарративам Кремля как во Франции, так и в Украине, я выступил еще 2 августа. И вот, месяц спустя, эти личности снова на манеже. Не приелись?

Профессиональные ненавистники Украины

Напомню, что в начале июня Украину по приглашению партии ОПЗЖ посетили сенаторы Натали Гуле, Жан-Пьер Мог и Жоэль Геррио из комиссии иностранных дел Сената, которые занялись расследованием распространения неонацистской идеологии в Украине.

Состоялся этот визит аккурат после череды откровенных диверсий и провокаций, направленных на дискредитацию Украины и необходимых для выноса обсуждения "неонацистской проблематики" на международный уровень. А к середине июля продажных сенаторов подхватили не менее "предприимчивые" и падкие на звонкую монету представители ОБСЕ.

Фактически, посредством французских марионеток и серьёзной работе кремлевской креатуры внутри Украины нашу страну пытались дискредитировать на международной арене. Но, в августе министр иностранных дел Франции Жан-Ива ле Дриан заявил о том, что в Украине популяризация нацизма не превышает среднюю по Европе. Таков был ответ главы МИД Франции на обращение французского сенатора Натали Гуле, которое она направила после посещения Киева по приглашению партии ОПЗЖ.

Собственно, нарратив с культивацией неонацизма в Украине через французских шестёрок не удалось основательно интегрировать в европейскую повестку дня. Кстати, не в первый раз.

Именно сенаторы Натали Гуле, Жан-Пьер Мог и Жоэль Геррио из комиссии иностранных дел Сената пять лет назад запугивали всю Европу историями про то, что в Украине размещены перевалочные базы ИГИЛ. Этот нарратив распространялся накануне предоставления Украине безвиза и должен был сыграть как отпугивающий элемент. Но, опять же – старания не стоили и выеденного яйца.

Сейчас же делают ставку на притеснение свободы слова, СМИ, оппозиции и так далее. Но, я бы хотел вернуться к очень интересному моменту, а именно заявлению "высоких" гостей о том, что законность решения СНБО ввести санкции против Игоря Гужвы и "Страны" сомнительна.

Кто такая Натали Гуле

Дело в том, что один из вышеупомянутых заявителей, Натали Гуле, в 1999 году стала работать помощником сенатора от департамента Орн Даниэля Гуле; в сентябре 2001 года она стала его официальным заместителем в Сенате, а в 2004 году вышла за него замуж (разница, кстати, 30 лет между влюблёнными). Но, не о карьерном росте Гуле речь, а о том, что в 2000 году по решению Коллегии адвокатов Парижа она была лишена лицензии адвоката за нарушение этических норм профессии. Это решение было подтверждено в апелляционном и кассационном судах.

19 февраля 2007 года во время поездки на Ближний Восток в составе парламентской делегации у Даниэля Гуле случился инсульт, и 25 февраля он умер. На следующий день Натали Гуле заняла кресло своего мужа в Сенате как его заместитель, с чего началась её карьера сенатора.

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Интересные карьерные перипетии, любовницы, добившейся поста сенатора через смерть своего престарелого супруга, до того позорно лишённой лицензии адвоката за нечистоплотность.

И эта особа ещё смеет заявлять о законности решений другой страны? О-ля-ля, ОПЗЖ, а адвоката получше у вас денег не нашлось?

Собственно, как я и написал выше – стыд и срам. И можно было бы на этот стыд и срам наблюдать вечно, если бы он не отвлекал от более важных, насущных дел. А потому, на мой взгляд, вот этих вот всех профнепригодных карьеристов из Франции, как по мне, всё таки следует проштамповать как персон нон-грата.