Армии Пригожина и Кадырова создавали для подавления восстаний в России, – ГУР

Неоднократно фиксировали военнослужащих ЧВК "Вагнер" и наемников самопровозглашенного лидера Чечни Рамзана Кадырова на территориях Украины во время этой войны. Однако в разведке отметили, что создавали эти подразделения совсем в других целях.

Военные "повара Путина" Пригожина, конечно, никогда не сравняются с Вооруженными Силами Украины. Сейчас они и их "коллеги" из подразделений Кадырова погибают на войне, хотя должны выполнять более "приятную работу" – - разгонять россиян на митингах.

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Восстаний нет – нужно ехать на войну

О том, с какой целью Кадыров и Пригожин создавали себе собственную армию, рассказал представитель Главного управления разведки нашего государства Андрей Черняк в одном из своих интервью.

Пригожин и Кадыров – это люди, которые ради сохранения путинской власти имеют право на создание собственных армий. Эти армии создавались прежде всего для подавления любых потенциальных восстаний внутри России,

– отметил Черняк.

Также он сказал, что пропаганда "хорошо обученных и храбрых" кадыровцев, прежде всего, направлена на российскую публику. А вот в полномасштабной войне их используют как заградительные отряды. То есть фактически основная задача армии Кадырова – устрашение россиян.

Что такое "заградотряды" Заградительные отряды – это "ноу-хау", придуманное в СССР в прошлом веке. Директива о создании таких войск была принята 12 сентября 1941 года. В ней сказано, что должен создаваться фланг в тылу, который стрелял бы по подразделениям, если они вздумают отступать.

Источник: Заградительные отряды – это "ноу-хау", придуманное в СССР в прошлом веке. Директива о создании таких войск была принята 12 сентября 1941 года. В ней сказано, что должен создаваться фланг в тылу, который стрелял бы по подразделениям, если они вздумают отступать.Источник: Институт национальной памяти

Кадыров и Пригожин ждут распада России

Уже очевидно, что Россия проигрывает в этой войне и во вражеском государстве происходят процессы, которые рано или поздно приведут к его либо полной ликвидации, либо распаду. Кроме того, генерал США Бен Ходжес заявил, что Рамзан Кадыров и Пригожин развивают сейчас собственную армию в корыстных целях.

По его словам, после распада России эти двое планируют иметь немалые военные мощности. Именно поэтому Кадыров сейчас бережет своих наемников и использует их только как "отряды".

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