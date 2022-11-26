"Сектантская фишка": политтехнолог объяснил, зачем Путин встретился с "матерями"
Российский диктатор Владимир Путин провел встречу с "солдатскими матерями". Впрочем, после этой встречи вопросов до него осталось еще больше, чем было до этого.
Последние события в России свидетельствуют о том, что в результате поставок оружия Украине западными партнерами в армии кафиров возникают серьезные проблемы. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Встреча Путина с фейковыми "матерями"
В частности, эти проблемы – это сотни убитых мобилизованных. А это не контрактники, которые ехали на войну за деньги, и все готовились к тому, что они с большой вероятностью умрут.
Это те, кого с работы выдернули. А это уже неприятно, когда человек умирает, а обещали, что не будут их бросать на передовую. Но никто вам ничего не говорил,
– говорит Борис Тизенгаузен.
Он отмечает, что после встречи Владимира Путина с "солдатскими матерями" заметно, что у диктатора уже есть определенные проблемы с восприятием мира. Мол, он слишком поверил в собственную ложь о войне.
"Он сказал, что в Украине тех, кто "плохо ведет себя" на войне, выводят перед строем и расстреливают. То есть сидит дед и такую чушь рассказывает перед фейковыми "матерями", – отметил политтехнолог.
Зачем Путину встреча с "матерями": смотрите видео
Для кого устроили постановку
Эксперт убежден, что этот весь спектакль устроили исключительно для россиян. А сам Владимир Путин поверил в собственную "исключительность" и больше не считает себя человеком – только богом.
Это все для россиян. Почему? Потому что в последнее время возникли проблемы и реальные матери-жены начали ездить на линию фронта, как во время первой Чеченской войны, и искать своих пропавших без вести сыновей или мужчин. И это стало проблемой,
– объясняет Борис Тизенгаузен.
Поэтому Путину нужно было создать картинку, будто он "встретился с родными, успокоил их и наговорил бред". Ведь для него важно, чтобы люди ехали на фронт практически бесплатно воевать.
"Это какая-то исключительно сектантская фишка. "Не важно, как мы умерли – важно, как жили". Он подводит всех россиян к этому: "вы сдохнете, но я вам дам прекрасную идею, за которую вы сдохнете", – считает политтехнолог.
А матерям он говорит, чтобы не беспокоились, ведь их дети умерли "за правое дело". И россияне это спокойно "едят", ведь "съедали" уже и не такое.
Путин встретился с фейковыми "матерями"
- Российский диктатор Владимир Путин 25 ноября встретился с группой женщин, которых он назвал "солдатскими матерями". У него появились отличные слушательницы всего потока абсурда, который он выпустил.
- В частности, коллаборантке из Луганщины он рассказал, что ее сын "молодец, потому что умер". Да еще и сделал это не в пьяном ДТП. Других женщин он успокоил словами, что "и так все умрут".
- Правда, пришедшие к Путину женщины – по меньшей мере, большинство из них – никакие не солдатские матери, а его постоянная "подтанцовка". С кем именно встречался диктатор, мы уже рассказывали в нашем материале.