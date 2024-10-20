Военные из КНДР не повлияют на фронт

Если мы думаем, что россиянам корейцы нужны, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронте, то это означает, что ситуация у россиян, которые недавно оперировали контингентом в 500 тысяч человек, очень плохая. Тогда надо радоваться, что им стали позарез нужны эти корейцы.

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Если мы думаем, что у россиян все хорошо и есть этот контингент в 500 тысяч человек, то дополнительные 11 тысяч голодных корейцев, а это лишь 2%, вообще ни на что не повлияют.

Но вопрос заключается в том, зачем так напрягаться Владимиру Путину, чтобы привлечь корейцев, которые ни на что не повлияют? Северокорейский диктатор Ким Чен Ын точно продал эти души очень дорого.

Если Путин идет на договоренности и масштабно закупает снаряды у Северной Кореи, а это делается точно не бесплатно и имеет политические последствия в мире, то зачем делать похожие шаги для привлечения дополнительных 11 тысяч человек? И это же не "лютый спецназ", известный во всем мире.

Причем россияне недавно утверждали, что нанимают ежемесячно по 30 тысяч человек. Зачем им треть от этого, которая идет по очень дорогой цене и требует значительных административных усилий? Они же на русском даже не говорят. Управлять этими людьми – это будет сложная задача. Так о чем нам это говорит?

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Путин хотел осуществить сложную операцию, которая должна была бы иметь психологический эффект? Продемонстрировать коалицию?

Или миф о бесконечных российских ресурсах является таки мифом, а для России даже дорогой ценой важно привлечь дополнительные 11 тысяч человек?

Путину очень нужно до выборов в США не показать слабость, не дать всем увидеть, что он построил потемкинскую "деревню" мощности российской армии, которая способна наступать вечно? Может, Путин сделал ставку на победу Дональда Трампа и хочет любой ценой дотянуть до 6 ноября, а для этого агрессору нужно, чтобы никто не увидел, что его экономика и армия истощены?