Військові з КНДР не вплинуть на фронт

Якщо ми думаємо, що росіянам корейці потрібні, щоб кардинально змінити ситуацію на фронті, то це означає, що ситуація у росіян, які нещодавно оперували контингентом у 500 тисяч людей, дуже погана. Тоді треба радіти, що їм стали конче потрібні ці корейці.

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Якщо ми думаємо, що у росіян все добре і є цей контингент у 500 тисяч людей, то додаткові 11 тисяч голодних корейців, а це лише 2%, взагалі ні на що не вплинуть.

Але питання полягає у тому, нащо так напрягатись Владіміру Путіну, щоб притягти корейців, які ні на що не вплинуть? Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин точно продав ці душі дуже дорого.

Якщо Путін йде на домовленості й масштабно закуповує снаряди у Північної Кореї, а це робиться точно не безкоштовно і має політичні наслідки у світі, то навіщо робити схожі кроки для залучення додаткових 11 тисяч людей? І це ж не "лютий спєцназ", відомий у всьому світі.

Причому росіяни нещодавно стверджували, що наймають щомісяця по 30 тисяч людей. Навіщо їм третина від цього, яка йде за дуже дорогою ціною і потребує значних адміністративних зусиль? Вони ж російською навіть не говорять. Управляти цими людьми – це буде складне завдання. То про що нам це говорить?

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Путін хотів здійснити складну операцію, яка мала б мати психологічний ефект? Продемонструвати коаліцію?

Чи міф про нескінченні російські ресурси є таки міфом, а для Росії навіть дорогою ціною важливо залучити додаткові 11 тисяч людей?

Путіну дуже потрібно до виборів у США не показати слабкість, не дати всім побачити, що він побудував потьомкінську "дєрєвню" потужності російської армії, яка здатна наступати вічно? Може, Путін зробив ставку на перемогу Дональда Трампа і хоче за будь-яку ціну дотягти до 6 листопада, а для цього агресору потрібно, щоб ніхто не побачив, що його економіка та армія виснажені?