Для чего России понадобился источник нестабильности в далеком Никарагуа

Российская агрессия и экспансия стремится получить "глобальный" характер, а потому не удивляет, что на днях пропаганда агрессора стала распространять заявления нынешнего режима Никарагуа о якобы его согласии на размещение в этой стране российских военных баз.

Марионетки Кремля

При этом агрессором не скрывается, что такая милитаризация якобы будет иметь целью размещение российских ракет, таких как "Циркон" и "Калибр", способных достичь материковой территории США.

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Российская пропаганда обещает повторение Кремлем ситуации "Карибского кризиса" шестидесятилетней давности, когда соответствующие ракеты размещались СССР на Кубе и заявляет, что целью таких действий является "перспектива" получения от властей США "уступок", в частности, в отношении Украины.

Не секрет, что нынешний режим в Никарагуа тесно связан с российскими спецслужбами и что в последние годы он стал фактической марионеткой россиян в вопросе преступного якобы "признания" покушения на аннексию Крыма.

Всем известно и о фейковом "почетном консуле" Никарагуа на оккупированном полуострове, и о преступной роли "посла" Никарагуа в Москве, периодически противоправно посещавшей Крым.

Также очевидно, что россияне прорабатывают преступное использование "крымского опыта" ракетных обстрелов материковой Украины, в частности, указанными "Калибрами" с территории оккупированного Крыма и приближенных морских пространств и на других вероятных театрах военных действий.

Не все так однозначно (с)

В то же время Никарагуа находится в весомой экономической зависимости не от России, а именно от США, одновременно наложивших на тамошний режим санкции, в первую очередь – за репрессии против оппозиции и фальсификации выборов. Очевидно, что гипотетическое размещение российских военных баз привело бы к ужесточению этих санкций со стороны США и других стран одновременно и к соответствующему экономическому коллапсу Никарагуа.

Также примечательно, что несмотря на "всяческую поддержку" российской агрессии со стороны режимов Никарагуа и Венесуэлы, тамошние диктаторы не направили "на помощь" российским оккупантам своих наемников, как это примером пробовал делать с марта 2022 года сирийский диктатор Асад.

Также стоит добавить, что на самом деле власти Никарагуа не предоставили какое-то "новое специальное разрешение" россиянам, а продолжили уже имеющееся, которое касается военных ряда стран, причем не только агрессора, но и примером Мексики и США, которым разрешается прибывать в Никарагуа "с гуманитарной целью".

Колумбийский фактор

В этом измерении значимой становится позиция Колумбии, в отношении которой режим Мадуро постоянно выдвигает политические притязания и ведет подрывную деятельность, а Никарагуа выдвинула значительные территориальные претензии в Карибском море.

Правительство Колумбии было приглашено в мае 2022 года к участию во втором совещании демократических стран в немецком Рамштайне, по итогам которого тамошними чиновниками было объявлено послание в Украину гуманитарной помощи.

В то же время, дальнейшая позиция Колумбии будет определяться результатами президентских выборов, второй тур которых состоится 19 июня. Лидером первого тура стал левый кандидат Густаво Петро и в случае его победы эксперты прогнозируют вероятные изменения политического курса Боготы; в то же время, это никак не изменит принципиальных споров между Никарагуа и Венесуэлой с одной стороны и Колумбией с другой.

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