Однако мы должны быть далеки от эйфории, что идти на войну против Украины не желают все россияне. Об этом 24 каналу сказал политический и экономический эксперт, глава БФ "Новая дорога" Валерий Клочок.

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Мы не знаем подлинного объема этих рапортов

Клочок отметил, что фактов написания таких рапортов действительно достаточно. Стоит вспомнить "доблестную" 5 танковую бригаду бурят, которая была разбита под Бучей, а ранее в 2014 году была замечена возле Дебальцево. Среди бурят было немало тех, которых доставили домой самолетом и закрыли там.

Такие случаи были. Они не носят системного характера, однако можно уверенно говорить о том, что эта тенденциозность набирает обороты. Часто россияне действительно не хотят умирать. Часть из них надеется попасть на вторую-третью линию,

– сказал эксперт.

Почему россияне идут на войну

Военные, которые идут на войну против Украины, живут очень бедно. Они едут убивать ради денег.

В свое время в России была создана система, существующая по сей день. где прослойка бедного населения очень велика, она доведена до нищеты. Но из-за пропаганды они считают, что это норма,

– объяснил Клочок.

"Полоскалки", отсутствие унитазов дома, деревянный туалет во дворе – все это норма для россиян. Следовательно, любая возможность заработать воспринимается "на ура". Многие граждане страны-агрессорки приезжают воевать в Украину именно по контракту.

Сегодня не 2014 год

Клочок подчеркнул, что сегодня россияне приезжают на территорию нашего государства и видят реальность. Одно дело, когда они бегали в 2014 году – отбыл, получил деньги и уехал. А сегодня все по-другому. Оккупантов в Украине бросают на произвол судьбы.

Когда условия пребывания стоят такие, что ты умрешь и останешься в земле, и даже неизвестно, получат ли твои близкие деньги за тебя – это заставляет россиян писать "отказные".

– считает он.

Но говорить о системности, еще рано, отмечает Клочок, ведь обнищание толкает немалое количество россиян идти на войну за деньги. Эта политика Путина длилась очень много лет, и не прекращается по сей день.

"К газовым деньгам и нефтяным долларам имеет доступ очень узкая категория российского населения. Основная масса – это бедные. Когда до начала полномасштабного вторжения я слышал любителей "русковая мера", мол, в России классно живут, я говорил: "Послушайте, ну вы не можете обманывать даже себя. Живут в больших городах неплохо, в Москве, Санкт-Петербурге. Отойдите на 20 километров дальше», – отмечает политический и экономический эксперт.

Безусловно, мы живем сложно, но по-другому. "Мы не самая богатая страна мира, мы бедная страна в Европе. Однако по сравнению с россиянами, которые приходят нас убивать, это – небо и земля" – подытожил он.

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