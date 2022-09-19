Однак ми маємо бути далекі від ейфорії, що йти на війну проти України не бажають усі росіяни. Про це 24 каналу сказав політичний та економічний експерт, голова БФ "Нова дорога" Валерій Клочок.

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Ми не знаємо справжнього об'єму цих рапортів

Клочок зауважив, що фактів написання таких рапортів справді достатньо. Варто згадати "доблесну" 5 танкова бригада бурятів, яка була розбита під Бучею, а раніше у 2014 році була помічена біля Дебальцеве. Серед бурятів була чимала кількість тих, яких доправили додому літаком і закрили там.

Такі випадки були. Вони не мають системного характеру, однак можна впевнено говорити про те, що ця тенденційність набирає обертів. Часто густо росіяни справді не хочуть вмирати. Частина з них сподівається потрапити на другу-третю лінію,

– сказав експерт.

Чому росіяни йдуть на війну

Військові, які йдуть на війну проти України, живуть надзвичайно бідно. Вони їдуть вбивати заради грошей.

Свого часу у росії була створена система, яка існує донині. де прошарок бідного населення дуже великий, він доведений до зубожіння. Але через пропаганду вони вважають, що це норма,

– пояснив Клочок.

"Полоскалки", відсутність унітазів вдома, дерев'яний туалет у дворі – усе це є нормою для росіян. Відтак будь-яка можливість заробити сприймається "на ура". Чимало громадян країни-агресорки приїжджають воювати в Україну саме за контрактом.

Сьогодні не 2014 рік

Клочок підкреслив, що сьогодні росіяни приїжджають на територію нашої держави та бачать реальність. Одна справа, коли вони бігали у 2014 році – відбув, отримав гроші й поїхав. А сьогодні усе інакше. Окупантів в Україні кидають напризволяще.

Коли умови перебування стоять такі, що ти помреш і залишишся в землі, і навіть невідомо, чи отримають твої близькі гроші за тебе – це змушує росіян писати "відмовні",

– вважає він.

Але говорити про системність, ще зарано, наголошує Клочок, адже зубожіння штовхає чималу кількість росіян йти на війну за гроші. Ця політика путіна тривала дуже багато років, і не припиняється донині.

"До газових грошей та нафтових доларів має доступ дуже вузька категорія російського населення. Основна маса – це бідні. Коли до початку повномасштабного вторгнення я чув любителів "рускава міра", мовляв, у росії класно живуть, я говорив: "Послухайте, ну ви не можете дурити навіть себе. Живуть у великих містах непогано, у москві, санкт-петербурзі. Відійдіть на 20 кілометрів далі", – зауважує політичний та економічний експерт.

Безперечно, ми живемо складно, однак по-іншому. "Ми не найбагатша країна світу, ми бідна країна у Європі. Однак у порівнянні з росіянами, які приходять нас вбивати, це – небо і земля" – підсумував він.

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