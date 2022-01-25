Для честной и прозрачной системы сбора роялти требуется перезапуск всей сферы, – УААСП

Для того чтобы система сбора вознаграждений за использование музыкальных произведений и фонограмм была честной и прозрачной, нужен перезапуск всей сферы. Так считают представители крупнейшего объединения авторов – Украинское агентство по авторским и смежным правам.

В настоящее время эта организация представляет в Украине интересы почти 4 миллионов авторов, которым принадлежат права более чем на 100 миллионов произведений. Как считает лидер группы Антитела и вице-президент авторского совета УААСП Тарас Тополя, изменить ситуацию может закон 5572, который касается авторских и имущественных прав.

Годами украинские авторы из-за так называемых "прокладок" недополучали огромные средства за использование их произведений. По закону должна произойти перезагрузка аккредитационных конкурсов, на которых должны выбрать новую уполномоченную от украинских авторов и правообладателей репрезентативную организацию коллективного управления.

Этот закон сделал первый шаг для построения прозрачной системы, он позволяет выбрать крупнейшую репрезентативную организацию коллективного управления, которая начнет осуществлять сбор и распределение авторского вознаграждения, учитывая современный мир цифровые технологии и другие средства, которые могут это сделать просто быстро и эффективно.

– объяснил вице-президент Авторского совета ОО УААСП Тарас Тополя.

По его мнению, такие законодательные изменения вызвали еще и яростное сопротивление тех, кто теряет контроль над рынком роялти в музыкальной сфере.

"Это конфликт двух парадигм: кто-то десятками лет уже собирал эти авторские деньги и делил их по непонятным бумажным отчетам, которые никто не проверял, или если и проверял, то делал это формально между другой парадигмой молодых авторов, которые сказали, что мы делаем цифровую историю, цифровой учет и распределение для того, чтобы к каждому автору, если его песня где-то прозвучала, его копейка дошла. Поэтому наша цель – построить прозрачную систему сбора роялти", – добавил Тарас Тополя.

Для внедрения прозрачных правил в сфере коллективного управления авторскими и смежными правами УААСП призвало к переговорам пользователей музыкального контента. О начале сотрудничества сотни авторов с организаторами концертов и Независимой ассоциацией вещателей Украины заключили меморандумы о сотрудничестве.

Этим меморандумом мы подтверждаем готовность выплачивать все роялти, но тем организациям, которые будут действительно прозрачными, которые будут иметь международные соглашения, и мы будем уверены, что все средства дойдут до правообладателей.

– отметила GR менеджер фестиваля Atlas Weekend Марьяна Мокринская.

"Главный миф, который я хочу сегодня развенчать, это о том, что пользователи не хотят платить деньги. На самом деле пользователям, я говорю за ассоциацию, объединяющую на сегодняшний момент более 150 электронных медиа, теле– и радиоорганизаций, нужно две вещи: понятная цена и спокойствие", – отметила исполнительный директор Независимой ассоциации вещателей Украины Екатерина Мясникова.

В союзе авторов также рассказали, что сегодня организация сотрудничает с Минцифры и Минэкономики для создания единого цифрового окна для пользователей с возможным использованием приложения "Дия" и внедрения современных технологий мониторинга звучания музыки в заведениях по принципу Shazam.

"Когда время идет, автор стареет, болеет, так и не получив роялти. Его потомки так и не получили их. Но это те деньги, которые помогли бы некоторым семьям существовать", – объяснил генеральный директор ГО УААСП Валерий Харчишин.

В союзе авторов надеются также на обновление Минэкономикой аккредитационной комиссии ОКУ, чтобы побороть коррупцию в сфере коллективного управления и получения роялти.