Нині ця організація представляє в Україні інтереси майже 4 мільйонів авторів, яким належать права на понад 100 мільйонів творів. Як вважає лідер гурту Антитіла та віцепрезидент авторської ради УААСП Тарас Тополя, змінити ситуацію може закон 5572, що стосується авторських та майнових прав.

Роками українські автори через так звані "прокладки" недоотримували величезні кошти за використання їхніх творів. Згідно із законом, має відбутися перезавантаження акредитаційних конкурсів, на яких мають обрати нову уповноважену від українських авторів та правовласників репрезентативну організацію колективного управління.

Цей закон зробив перший крок побудови прозорої системи, він дає змогу обрати найбільшу репрезентативну організацію колективного управління, яка почне здійснювати збір і розподіл авторської винагороди, уже враховуючи сучасний світ цифрові технології і інші засоби, які можуть це зробити просто швидко і ефективно,

– пояснив віцепрезидент Авторської ради ГО УААСП Тарас Тополя.

На його думку, такі законодавчі зміни спричинили ще й шалений супротив тих, хто втрачає контроль над ринком роялті в музичній сфері.

"Це конфлікт двох парадигм: хтось десятками років вже збирав ці авторські гроші і ділив їх за незрозумілими звітами паперовими, які ніхто не перевіряв, або якщо і перевіряв, то робив це формально між іншою парадигмою молодих авторів, які сказали, що ми робимо цифрову історію, цифровий облік і розподіл для того, щоб до кожного автора, якщо його пісня десь прозвучала, його копійка дійшла. Тому наша мета – побувати прозору систему збору роялті", – додав Тарас Тополя.

Для впровадження прозорих правил у сфері колективного управління авторськими і суміжними правами, УААСП закликав до перемовин користувачів музичного контенту. Про початок співпраці сотні авторів з організаторами концертів та Незалежною асоціацією мовників України уклали меморандуми про співпрацю.

Цим меморандумом ми підтверджуємо готовність виплачувати усі роялті, але тим організаціям, які будуть дійсно прозорі, які будуть мати міжнародні угоди, і ми будемо впевнені, що усі кошти дійдуть до правовласників,

– зазначила GR менеджер фестивалю Atlas Weekend Мар’яна Мокринська.

"Головний міф, який я хочу сьогодні розвінчати, це про те, що користувачі не хочуть платити гроші. Насправді користувачам, я говорю за асоціацію, що об’єднує на сьогоднішній момент понад 150 електронних медіа, теле- і радіоорганізацій, потрібно дві речі: зрозуміла ціна і спокій", – зауважила виконавчий директор Незалежної асоціації мовників України Катерина Мяснікова.

У спілці авторів також розповіли, що сьогодні організація співпрацює з Мінцифрою та Мінекономіки для створення єдиного цифрового вікна для користувачів з можливим використанням додатку "Дія" та впровадження сучасних технологій моніторингу звучання музики у закладах за принципом Shazam.

"Коли час іде, автор старіє, хворіє, так і не отримавши роялті. Його нащадки так і не отримали їх. Але це ті гроші, які б допомогли деяким родинам існувати", – пояснив генеральний директор ГО УААСП Валерій Харчишин.

У спілці авторів сподіваються також на оновлення Мінекономікою акредитаційної комісії ОКУ, щоб побороти корупцію у сфері колективного управління та отримання роялті.