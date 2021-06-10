Еще несколько лет назад Украина была одним из самых привлекательных мест для "воров в законе". Об этом рассказал глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский.
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ФСБ России забрасывала в Украину "воров в законе"
По словам Монастырского, с 2014 года в Украине было "засилье криминалитета с российскими корнями". Более того, он убежден, что к этому приложили руку спецслужбы Кремля.
Благодаря ФСБ России многие "воры в законе" специально забрасывались, делегировались в Украину, чтобы дестабилизировать ситуацию,
– заявил Денис Монастырский.
Кстати, он заявил, что несколько лет назад Украина была одним из топовых мест для "воров в законе". Но он заверил, что сегодня ситуация очень изменилась.
Монастырский заявил, что сейчас "воры в законе" едут в другие страны, самой популярной является Турция.
"Но буквально два года назад самой популярной страной Европы была Украина, куда ехали "воры в законе", – рассказал Монастырский.
Семьям полицейских грозит опасность, – Монастырский
"Сейчас руководителям тех служб в полиции, которые занимались и продолжают заниматься разработкой этого процесса (борьбой с "ворами в законе", – 24 канал), выделена государственная охрана, их семьям угрожает опасность. Реально поступает масса угроз", – отметил глава правоохранительного Комитета Рады.
Он рассказал, что было "очень важно обезвредить именно главарей".
Борьба с ворами в законе: кратко
- В начале мая СНБО ввел санкции против более 650 "воров в законе" и "криминальных авторитетов".
- В частности, им заблокировали активы, запретили въезд в Украину, отказали в визах, видах на временное или постоянное проживание, разрешении на иммиграцию или пребывание в Украине. Также их принудительно депортировали.
- В начале июня Алексей Данилов заявил, что в Украине больше нет "воров в законе". По его словам, с начала 2021 года было 34 человека с таким "статусом", а теперь – ноль.