Ще кілька років тому Україна була одним з найбільш привабливих місць для "злодіїв в законі". Про це розповів глава правоохоронного комітету Верховної Ради Денис Монастирський.

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ФСБ Росії закидало в Україну "злодіїв в законі"

За словами Монастирського, з 2014 року в Україні було "засилля криміналітету з російським корінням". Ба більше, він переконаний, що до цього доклали руку спецслужби Кремля.

Завдяки ФСБ Росії багато "злодіїв у законі" спеціально закидалися, делегувалися до України, щоб дестабілізувати ситуацію,

– заявив Денис Монастирський.

До речі, він запевнив, що кілька років тому Україна була одним з топових місць для "злодіїв в законі", але зараз ситуація змінилася. За інформацією політика, зараз "злодії в законі" їдуть до інших країн. Наприклад, популярною є Туреччина.

"Але буквально два роки тому найпопулярнішою країною Європи була Україна, куди їхали "злодії в законі", – розповів Монастирський.

Сім'ям поліцейських загрожує небезпека, – Монастирський

"Зараз керівникам тих служб в поліції, які займалися і продовжують займатися розробкою цього процесу (боротьбою зі "злодіями в законі", – 24 канал), виділена державна охорона, їхнім сім'ям загрожує небезпека. Реально надходять маса погроз", – запевнив глава правоохоронного комітету Ради.

Він додав, що було "дуже важливо знешкодити саме ватажків".

Зверніть увагу! "Злодій у законі" – це титул деяких членів злочинного світу. Їх вважають елітою злочинного світу, яка користується серед кримінальників авторитетом. Це специфічне для СРСР (надалі і для країн пострадянського простору) явище у кримінальному світі, яке не має аналогів у світовій кримінальній практиці. Поняття "злодій у закон" з'явилося в 1930-х роках і передбачає жорсткий кодекс кримінальних традицій та виключний рівень закритості і конспіративності.

Боротьба зі злодіями в законі: коротко