Для ЕС невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным, – Фон дер Ляйен

В Евросоюзе не верят, что когда-нибудь смогут вернуться к нормальным отношениям с Путиным. Уверены, что войну он точно проиграет.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на совести Путина лежит эта ужасная и преступная война. Она назвала российского диктатора преступником, который должен заплатить за все.

Кстати Путин может захотеть ударить по всей Европе, – политолог допустил месть ЕС от Кремля.

Путин не сможет выиграть войну

Фон дер Ляйен подчеркнула, что президент государства-агрессора должен заплатить за ущерб, который он нанес. Поэтому и ЕС ввел 6 пакетов санкций, серьезно подрывающих российскую экономику. Чем дольше они тянутся, тем сильнее будут бить по России.

Да, для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным,

– подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она уверена, что Путин не сможет больше выиграть эту войну, а Украина победит.

Кстати, недавно Путин коварно заявил, что Россия не против вступления Украины в ЕС, потому что Союз не военно-политический блок. Однако агрессор не забыл добавить и о НАТО. Мол, здесь другая позиция. Интересно, что мнения Путина вообще никто не спрашивал.

Риторика о "сохранить лицо Путина"

Еще в мае президент Владимир Зеленский рассказал, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал Украине частично уступить свой суверенитет, чтобы "сохранить лицо" Владимиру Путину. По словам Зеленского, со стороны тех или иных лидеров такие предложения не очень корректны. Украина не готова "что-то кому сохранить" и терять за это свои территории.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Путина никто не провоцировал на войну против Украины, поэтому он сам должен искать способы "сохранить лицо". Секретарь СНБО Алексей Данилов заметил: чтобы сохранить лицо, нужно его хотя бы иметь. Непонятно, какое вообще может быть "лицо" у человека, отправившего военных убивать мирное население, детей.

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