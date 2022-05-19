Об этом 24 каналу рассказал глава союза украинского крестьянства Иван Томич.

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Подорожают ли овощи и ягоды

Эксперт убеждает, что в ближайшее время исчезновения каких-либо продуктов не будет.

Но периодически и сезонно могут быть облачные цены на некоторые овощи и ягоды. Это уже и сейчас чувствуется. К примеру, были космические цены на черешню и клубнику, но сейчас они уже будут снижаться,

– рассказал он.

По словам Томича, то же касается овощей – огурцов и помидоров. Он говорит, что сейчас цены на эти овощи для этого периода остаются достаточно высокими.

Аграрий добавил, что сегодня правительству нужно дать четкие сигналы фермерам, в первую очередь, должна быть ориентация на внутренний рынок.

Кроме того, по мнению эксперта, сегодня уже есть некий позитив в войне – увеличилось количество скота и хозяйства у крестьян.

В этой части мелкие производители будут обеспечивать продовольственную стабильность и в ближайшее время никаких серьезных потрясений не будет. Да, ягоды зроджають, но это не является критическим и важным,

– объяснил Томич.

Какая будет ситуация с хлебом

Подорожает ли для украинцев хлеб в следующем году из-за войны? На это аграрий ответил, что нельзя сказать точно.

"Все, что изменилось в плане ценовой политики, и особенно горючее, говорит о том, что в 2023 году цена может отличаться даже не на проценты, а в разы. Но я думаю, что этого не будет", – заверил Иван Томич.

Он отметил, что на мирной территории Украины, где не ведутся боевые действия, засеяно около 90% полей.

Овощи и ягоды могут подорожать, – Иван Томич о заоблачных ценах на продукты:



Ранее Иван Томич рассказывал, что крестьяне обеспечивают не только свой продовольственный строй, но и страну. Поэтому у Украины не будет сложной ситуации в отношении многих продуктов. Речь в том числе и о ранних овощах. Они через 1 – 1,5 месяца будут намного дешевле – почти вдвое. К осени также не будет продовольственных проблем.

По информации заместителя главы Офиса Президента Ростислава Шурмы, несмотря на определенный дефицит продуктов в магазинах в начале полномасштабной войны, сейчас ситуация улучшилась. Пищевые запасы в нашем государстве вернулись к довоенному уровню.

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