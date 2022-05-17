Об этом 24 каналу сообщил вице-президент KSE (Киевской школы экономики) Олег Нивьевский.

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Сможет ли Украина прокормить саму себя

На это эксперт ответил утвердительно, Украина сможет прокормить себя в условиях войны.

У нас уже третий месяц войны, но особой продовольственной проблемы в Украине мы не наблюдаем. В частности, зерна хватает "с головой". Мы обычно кормили еще 400 миллионов людей по всему миру, кроме себя самих. Урожая точно хватит на несколько лет,

– уверен Нивьевский.

Он убеждает, что такая же ситуация на полках магазинов – ассортимент поменьше, но голода нет. "Все нормально, люди ходят в магазин и все покупают. Есть некоторые вопросы с доходами, но продукция есть", – сказал эксперт.

Поэтому Олег Нивевский подчеркнул, что не нужно переживать по поводу продовольственной безопасности в Украине.

Какая сейчас финансовая ситуация в Украине

Вице-президент KSE отметил, что финансовая ситуация напряженная. Опросы показывают, что война оказывает серьезное влияние на экономическую активность в Украине. Кроме того, много бизнесов закрыли.

Сейчас идет определенное возобновление экономической деятельности, и важно, чтобы это продолжали делать. Ведь люди потратили часть своих сбережений, пока были в других регионах Украины или за границей,

– говорит Нивьевский

Кроме того, повышаются цены на продукты в магазинах. Это значит, что покупательная способность населения Украины падает.

Эксперт добавил, что эксперты прогнозируют падение нашего ВВП на 30 – 40%. Поэтому нужно поскорее закончить войну и начать восстановление экономики Украины.

Олег Нивьевский объяснил, что экспорта из Украины сейчас нет, а это значит, что у нас серьезные проблемы с продовольственной безопасностью на глобальном рынке.

Какая ситуация с продуктами в Украине

По информации заместителя главы Офиса Президента Ростислава Шурмы, несмотря на определенный дефицит продуктов в магазинах в начале полномасштабной войны, сейчас ситуация улучшилась. Продовольственные запасы в нашем государстве вернулись к довоенному уровню.

Глава Союза украинского селянства Иван Томич добавил, что селяне обеспечивают не только свой продовольственный строй, но и в целом страну. Поэтому в Украине не будет сложной ситуации в отношении многих продуктов. Речь, в том числе, и о ранних овощах. Они через 1 – 1,5 месяца будут намного дешевле – почти вдвое. К осени также не будет продовольственных проблем.

В то же время в мире, как считает Владимир Зеленский, уже начался продовольственный кризис. Если в 2022 году цены на продукты возрастут, голод будет в 81 государстве – примерно у 47 миллионов человек.

В ряде областей Украины оккупанты продолжают терроризировать фермеров. Аграриев заставляют отдавать больше половины своего урожая.

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