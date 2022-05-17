Про це 24 каналу повідомив віцепрезидент KSE (Київської школи економіки) Олег Нів’євський.
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Чи зможе Україна прогодувати саму себе
На це експерт відповів, що так, Україна зможе прогодувати саму себе в умовах війни.
В нас вже третій місяць війни, але особливої продовольчої проблеми в Україні ми не спостерігаємо. Зокрема, зерна достатньо "з головою". Ми зазвичай годували 400 мільйонів людей по всьому світу, крім нас самих. Врожаю точно вистачить на декілька років,
– впевнений Нів’євський.
Він переконує, що така ж ситуація на полицях магазинів – асортимент менший, але голоду немає. "Все нормально, люди ходять в магазин та все купують. Є деякі питання з доходами, але продукція є", – сказав експерт.
Тому Олег Нів’євський наголосив, що не треба переживати за продовольчу безпеку в Україні.
Яка зараз фінансова ситуація в Україні
Віцепрезидент KSE зазначив, що фінансова ситуація напружена. Опитування показують, що війна серйозно впливає на економічну активність в Україні. Окрім того, багато бізнесів позакривались.
Зараз йде певне відновлення економічної діяльності і важливо, щоб це продовжували роботи. Адже люди витратили частину своїх заощаджень, поки вони були в інших регіонах України чи за кордоном,
– каже Нів’євський
Окрім того, підвищуються ціни на продукти в магазинах. Це означає, що купівельна спроможність населення України падає.
Експерт додав, що експерти прогнозують падіння нашого ВВП на 30 – 40%. Тому потрібно якомога швидше закінчити війну і почати відновлення економіки України.
Олег Нів’євський пояснив, що експорту з України зараз немає, а це означає, що в нас серйозні проблеми з продовольчою безпекою на глобальному ринку.
Яка ситуація з продуктами в Україні
- За інформацією заступника голови Офісу Президента Ростислава Шурми, попри певний дефіцит продуктів у магазинах на початку повномасштабної війни, зараз ситуація покращилася. Харчові запаси в нашій державі повернулися до довоєнного рівня.
- Голова Союзу українського селянства Іван Томич додав, що селяни забезпечують не тільки свій продовольчий лад, а й загалом країну. Тож, Україна не матиме скрутної ситуації щодо багатьох продуктів. Мовиться зокрема і про ранні овочі. Вони через 1 – 1,5 місяця будуть набагато дешевшими – майже удвічі. На осінь також не буде продовольчих проблем.
- Водночас у світі, як вважає Володимир Зеленський, вже почалася продовольча криза. Якщо у 2022 році ціни на харчові продукти зростуть, голод буде у 81 державі – приблизно у 47 мільйонів людей.
- В низки областях України окупанти продовжують тероризувати фермерів. Аграріїв змушують віддавати понад половину свого врожаю.
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