Вместо привязки к российской империи: выбрали новое название для Юго-Западной железной дороги

Украинцы в Дии выбрали новое название Юго-Западной железной дороги. Ведь предыдущее было привязано к российской империи.

Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что за новое название в Дии уже проголосовали 1,1 миллиона украинцев. Большинство проголосовали за один вариант.

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Как будут называть Юго-Западную железную дорогу

Большинство из них (кто голосовал в Дии – 24 Канал) – более 417,2 тысячи украинцев – проголосовали за название Центральная железная дорога,

– рассказали в Дии.

Кроме того, люди голосовали за другие названия. В частности:

на втором месте – Киевская железная дорога, проголосовали более 328,6 тысячи человек;

на третьем – Столичная железная дорога, с более чем 242,4 тысячами голосов;

на четвертом – Северная железная дорога, ведь это название поддержали более 138,9 тысячи человек.

В Минцифре отметили, что две ветви Укрзализныци – Юго-Западная и Южная – были названы по географической привязке к российской империи. Ведь территориально они расположены в совсем других регионах:

Юго-Западная железная дорога простирается от Черниговщины до Подолья, охватывая территории 5 и частично еще 6 областей нашего государства;

Южная охватывает территории Харьковской, Полтавской, Сумской, отдельные районы Черниговской, Луганской областей.

В Дии будут выбирать название Южной железной дороги

В Дии сразу стартует следующий опрос – нужно выбрать новое название для Южной железной дороги. Голосование будет действовать в течение 10 – 17 марта.

Сейчас самое время избавиться от российского прошлого и каких-либо связей со страной-агрессором. Присоединяйтесь к новому опросу в Дии и выберите для ЮЖД новое название, соответствующее ее реальному расположению,

– призывали в министерстве.



Как называются разные ветки железной дороги в Украине.

Там объяснили, что в этот раз люди будут выбирать между названиями:

Харьковская железная дорога;

Слобожанская железная дорога;

Слободская железная дорога;

Восточная железная дорога.

Что известно о переименовании в Укрзализныци

В Укрзализныце 21 февраля 2023 года заявили, что начинают программу "Железная украинизация". Она направлена на то, чтобы избавиться от имперских и российских названий, меток, изображений на любых объектах железнодорожного транспорта.

Программа будет продолжаться три года – в течение 2023 – 2025 годов.

За эти три года в несколько этапов мы хотим полностью уничтожить все, что связывает нас со страной-агрессором. Названия железных дорог, отметки километража, сигнальные отметки, советские барельефы, названия станций,

– заявили в компании.

Также там отметили, что названия станций и остановок будут изменены вместе с органами местного самоуправления. В частности, подготовят необходимые предложения и выберут для них патриотические названия – названия, привязанные к исторической местности, названия в честь выдающихся украинцев, героев или исторических фигур Украины. Более того, впоследствии:

на украинских ж/д билетах не будет надписей на российском языке , как прописывали устаревшие нормативные акты;

, как прописывали устаревшие нормативные акты; заменят обозначение светофоров, условных адресов и сокращений. Например, на железнодорожных светофорах не будет отметок "Ч", ведь в Украине нет "четного" пути, есть парная;

заменят нумерацию километража – отсчет украинских железных дорог будет начинаться от Центрального вокзала станции Киев-Пассажирский, где установлена нулевая отметка.

В компании заверили, что уже изучили юридические и технические аспекты, проработали информацию об объектах, нуждающихся в украинизации, создали комплексную программу украинизации железной дороги.