Для каждой области создадут специальные каталоги: это поможет в восстановлении, – Кирилл Тимошенко

Офис Президента совместно с рядом ведомств готовит детальный каталог по инфраструктуре каждой из областей Украины. Это поможет восстановить регионы, где побывали российские оккупанты.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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Каталог подготовят для каждой из областей

Тимошенко уточнил, что детальную ревизию сделают даже для регионов, где не было боевых действий. Благодаря каталогам хотят в общем переосмыслить видение разных областей.

Почему мы это делаем? Потому что понимаем, что нам нужно не только восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Надо будет просмотреть видение каждого города, соединений между ними. Туда будет входить много позиций. Поэтому это касается не только оккупированных регионов, – рассказал Кирилл Тимошенко.

По его словам, президент Зеленский считает, что каждая страна, которая согласится помочь с восстановлением, должна закрепить за собой регион. К примеру, Великобритания будет отвечать за Киев и Киевскую область. Именно такие каталоги помогут лучше сориентироваться в проблемах региона и количестве средств, которые придется потратить на это.

Кроме того, в пределах районов или городов можно будет привлекать к восстановлению и частные структуры. Один из известных европейских футбольных клубов уже согласился помочь отстроить стадион в Чернигове. Такие инициативы будут только поощряться.

Мы сейчас делаем своеобразное "домашнее задание", чтобы страны понимали, каким будет объем средств. Будем предоставлять по каждому региону информацию, – добавил Тимошенко.

Проект выполняет Офис Президента совместно с Министерством развития общин и территорий Украины, военно-гражданскими администрациями и представителями местных общин.

Тимошенко также заявил, что существует инструкция, как восстанавливать жизнь в городе после деоккупации. Ее разработали на основе Бучи.

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