ООН может объявить о срочном призыве к оказанию помощи Киеву в связи с атаками России

Организация Объединенных Наций может объявить о чрезвычайном призыве к оказанию помощи Киеву в связи с дополнительными потребностями, вызванными российскими атаками на критически важную инфраструктуру. Речь идет о возможности привлечь дополнительное финансирование для ликвидации последствий ударов.

Об этом заявил координатор системы ООН в Украине и гуманитарный координатор Матиас Шмале в ходе мероприятия, посвященного реакции ООН на кризис, вызванный российской агрессией против Украины.

ООН рассматривает экстренный план помощи Киеву

Организация Объединенных Наций рассматривает возможность объявить экстренный призыв о помощи (Flash Appeal) для Киева. Это необходимо для покрытия дополнительных потребностей столицы, возникших в результате российских атак на критическую инфраструктуру.

На мой взгляд, Киев как столица имеет особое значение. Возможно, для покрытия дополнительных специфических потребностей города нам придется объявить так называемый экстренный призыв о помощи (Flash Appeal),

– сказал он.

Важно знать! Flash Appeal – это экстренный гуманитарный призыв, который международные организации, как правило, под эгидой ООН, объявляют в ответ на масштабный кризис. Он предусматривает план гуманитарного реагирования и срочный запрос на финансирование. Цель такого механизма – оперативно привлечь средства от правительств других стран, фондов и бизнеса для оказания жизненно необходимой помощи пострадавшему населению.

Матиас Шмале подчеркнул, что Россия наносит ущерб не только энергетической и другой критической инфраструктуре Украины. Российские войска также совершают атаки на склады и сети супермаркетов, а блокирование экспорта зерна является частью экономического давления.

Координатор системы ООН отметил, что преодоление последствий разрушения инфраструктуры и экономических атак выходит за пределы возможностей гуманитарных организаций и самой ООН.

Поэтому очень важно согласовать с государствами-членами и международными финансовыми учреждениями механизмы дальнейшей бюджетной поддержки. Это необходимо для того, чтобы критически важные государственные службы могли и в дальнейшем работать, а экономика – функционировать,

– подчеркнул Шмале.

Напомним, Киев готовится к потенциально самой суровой зимы с начала полномасштабной войны м из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Жители столицы уже сталкиваются с отключениями электроэнергии, перебоями с водоснабжением и остановками метро из-за обесточивания.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко пояснил, что ситуацию осложняют значительные повреждения энергетической инфраструктуры, накопленные в результате предыдущих российских ударов. На фоне ухудшения ситуации часть киевлян задумывается о переезде в западные области Украины, а количество свободных квартир для аренды в столице с августа выросло почти на две трети.