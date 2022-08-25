Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он считает, что государственные служащие перед началом работы должны проходить обязательную военную подготовку.

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Министр отметил, что это касается и выборных должностей.

Наличие военной подготовки должно стать одним из обязательных требований для работы на государственной службе, а также для баллотирования на выборные должности в органах местного самоуправления, в парламент, суды и т.д.

– сказал Резников.

"Умная милитаризация"

По словам министра, в Украине следует проанализировать сферы жизни и определить, людям каких профессий необходимо уметь оборонять. Резников предлагает назвать такой процесс "умной милитаризацией". Он подчеркнул, что это не имеет ничего общего с процессами в россии.

"Милитаризация" в Израиле, Швеции, Швейцарии с одной стороны и россии и Северной Корее с другой имеют принципиальные отличия. Важно не потерять суть", – объяснил Резников.

Другие заявления Резникова

Министр обороны заверил, что украинские защитники и защитницы набирают мощь в войне. По его словам, поле боя стабилизировалось и это в пользу Вооруженных Сил.

Резников сказал, что Украина избежала худшего сценария. Он ожидает нового этапа войны.

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Кто нужен для армии

В украинской армии пока нет недостатка военных. Однако, как сказал Резников, есть необходимость в конкретных специальностях. Речь идет об операторах БПЛА, специальных айтишниках, связистах, артиллеристах.

Это связано с тем, что Украина получает современное военное оборудование натовского стандарта. Следовательно, нужны специалисты, которые смогут быстро овладеть этими системами.

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