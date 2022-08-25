Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він вважає, що державні службовці перед початком роботи повинні проходити обов'язкову військову підготовку.

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Міністр зазначив, що це стосується і виборних посад.

Наявність військової підготовки повинна стати однією з обов'язкових вимог для роботи на державній службі, а також для балотування на виборні посади в органах місцевого самоврядування, в парламент, суди тощо,

– сказав Резніков.

"Розумна мілітаризація"

За словами міністра, в Україні слід проаналізувати сфери життя та визначити, людям у яких професіях необхідно вміти обороняти. Резніков пропонує назвати такий процес "розумною мілітаризацією". Він наголосив, що це немає нічого спільного з процесами у росії.

"Мілітаризація" в Ізраїлі, Швеції, Швейцарії з одного боку та росії й Північній Кореї з іншого мають принципові відмінності. Важливо не втратити суть", – пояснив Резніков.

Інші заяви Резнікова

Міністр оборони запевнив, що українські захисники та захисниці набирають потужності у війні. За його словами, поле бою стабілізувалося і це на користь Збройним Силам.

Резніков сказав, що Україна уникнула найгіршого сценарію. Він очікує на новий етап війни.

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Хто потрібен для армії

В українській армії наразі немає нестачі військових. Проте, як сказав Резніков, є необхідність в конкретних спеціальностях. Мовиться про операторів БПЛА, спеціальних айтівців, зв'язківців, артилеристів.

Це пов'язано з тим, що Україна отримує сучасне військове обладнання натівського стандарту. Відтак, потрібні фахівці, які зможуть швидко опанувати ці системи.

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