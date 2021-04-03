Завод "Крымский титан" продолжает работать на полную мощность на оккупированном полуострове, несмотря на санкции и торговую блокаду. По данным расследователей проекта SeaKrime, необходимую руду для предприятия в основном завозят из Украины.

Для работы "Крымского титана" необходима ильменитовая руда. До 2014 года ее поставляли из Житомирской области, но сейчас сырье поступает морем через перевалки и сложные схемы. Расследователи SeaKrime выяснили, что за время оккупации руду доставляли в Крым как из других стран, так и из Украины.

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Россия стягивает в оккупированный Крым военную технику

Россия стягивает на оккупированный полуостров дополнительную военную технику. Эшелоны с российскими артиллерийскими комплексами и танками прошли по железной дороге через Керченский мост. Вооружение россияне перегоняли по крымским автодорогам. Также около 10 вертолетов залетели на территорию Крыма.

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Кремль проводит масштабные военные учения в Крыму

На учениях в Крыму Россия поднимала авиацию, выводила субмарины в Черное море, а также привлекла отряды десантников. Экипажи российских подводных лодок отрабатывали глубоководное погружение и экстренную подготовку к бою.

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