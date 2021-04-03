Завод "Кримський титан" продовжує працювати на повну потужність на окупованому півострові, попри санкції та торгову блокаду. За даними розслідувачів проєкту SeaKrime, необхідну руду для підприємства здебільшого завозять з України.

Для роботи "Кримського титану" необхідна ільменітова руда. До 2014 року її постачали з Житомирської області, але зараз сировина надходить морем через перевалки та складні схеми. Розслідувачі SeaKrime з'ясували, що за час окупації руду доставляли в Крим як з інших країн, так і з України.

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