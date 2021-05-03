Для жителей оккупированных территорий хотят упростить оформление паспортов
Верховная Рада хочет упростить оформление украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях. Если законопроект №4564 примут, то люди с ОРДЛО смогут получить украинский паспорт или указать регистрацию по фактическому месту жительства в любом отделении Государственной миграционной службы Украины.
Источник:Партия "Слуга народа"
Законопроект уже разработали. Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий уже рекомендовал ВР принять его в первом чтении. Об этом сообщил Максим Ткаченко, нардеп от "Слуги народа" и первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.
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Подробнее о возможных изменениях
"Мы предлагаем законодательно закрепить норму о том, что жители неподконтрольной части Донбасса и Крыма могут обратиться в любое отделение Государственной миграционной службы Украины и получить документы, удостоверяющие личность, или вклеить фотографию в паспорт. И что важно – там же можно поставить отметку в паспорте о регистрации по адресу фактического проживания – в Луганске, Донецке, Симферополе", – рассказал Максим Ткаченко.
Также планируется отменить справку о подтверждении места пребывания переселенцев и людей, оставшихся по ту сторону линии разграничения.
Если человек получает паспорт впервые, то регистрацию по месту жительства указывают на основе подтвержденного права собственности родителей на недвижимость или на основе регистрации родителей, указанной в их паспортах.
При изменении паспорта или фотографии по возрасту, в паспорте укажут ту же регистрацию, которая и была в документе.
Какова ситуация с паспортами сейчас
По словам депутата, с 2016 года регистрацию места проживания передали в полномочия местной власти – сельских, поселковых или городских советов. И делают они это исключительно на подчиненной им территории.
То есть, если человеку с луганской или донецкой регистрацией нужно изменить фото в паспорте, сделать в нем какие-то пометки или впервые получить паспорт и зарегистрировать место проживания Луганск или Донецк, ни один местный совет на подконтрольной территории не сможет этого сделать,
– объясняет нардеп.
Особенно серьезной является проблема для людей, которые получают паспорт впервые. Ткаченко говорит, что в нем вообще нет отметки о регистрации места жительства. Поэтому "возникает куча сложностей в повседневной жизни".
По словам политика, практически невозможно безвозмездно обратиться к врачу, возникают проблемы с оформлением кредитов, банковских карт. Трудно получить справки от государственных учреждений, а к абитуриентам возникают вопросы при поступлении в вуз.
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