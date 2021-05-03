Верховная Рада хочет упростить оформление украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях. Если законопроект №4564 примут, то люди с ОРДЛО смогут получить украинский паспорт или указать регистрацию по фактическому месту жительства в любом отделении Государственной миграционной службы Украины.

Законопроект уже разработали. Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий уже рекомендовал ВР принять его в первом чтении. Об этом сообщил Максим Ткаченко, нардеп от "Слуги народа" и первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Подробнее о возможных изменениях

"Мы предлагаем законодательно закрепить норму о том, что жители неподконтрольной части Донбасса и Крыма могут обратиться в любое отделение Государственной миграционной службы Украины и получить документы, удостоверяющие личность, или вклеить фотографию в паспорт. И что важно – там же можно поставить отметку в паспорте о регистрации по адресу фактического проживания – в Луганске, Донецке, Симферополе", – рассказал Максим Ткаченко.

Также планируется отменить справку о подтверждении места пребывания переселенцев и людей, оставшихся по ту сторону линии разграничения.

Важно! Правдивость информации Государственная миграционная служба будет проверять по информации из Госреестра избирателей, Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах и Единого государственного демографического реестра.

Если человек получает паспорт впервые, то регистрацию по месту жительства указывают на основе подтвержденного права собственности родителей на недвижимость или на основе регистрации родителей, указанной в их паспортах.

При изменении паспорта или фотографии по возрасту, в паспорте укажут ту же регистрацию, которая и была в документе.

Какова ситуация с паспортами сейчас

По словам депутата, с 2016 года регистрацию места проживания передали в полномочия местной власти – сельских, поселковых или городских советов. И делают они это исключительно на подчиненной им территории.

То есть, если человеку с луганской или донецкой регистрацией нужно изменить фото в паспорте, сделать в нем какие-то пометки или впервые получить паспорт и зарегистрировать место проживания Луганск или Донецк, ни один местный совет на подконтрольной территории не сможет этого сделать,

– объясняет нардеп.

Особенно серьезной является проблема для людей, которые получают паспорт впервые. Ткаченко говорит, что в нем вообще нет отметки о регистрации места жительства. Поэтому "возникает куча сложностей в повседневной жизни".

По словам политика, практически невозможно безвозмездно обратиться к врачу, возникают проблемы с оформлением кредитов, банковских карт. Трудно получить справки от государственных учреждений, а к абитуриентам возникают вопросы при поступлении в вуз.

Обратите внимание! Россия массово выдает российские паспорта на Донбассе. 30 апреля 2021 года стало известно о незаконной выдаче почти 500 тысяч российских паспортов жителям ОРДЛО. В то же время в ЕС считают, что российские паспорта могут стать поводом для эскалации войны.