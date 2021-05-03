Верховна Рада хоче спростити оформлення українських паспортів з відміткою про реєстрацію на тимчасово окупованих територіях. Якщо законопроєкт №4564 схвалять, то люди з ОРДЛО зможуть отримати український паспорт чи вказати реєстрацію за фактичним місцем проживання в будь-якому відділенні Державної міграційної служби України.

Законопроєкт вже розробили. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій вже рекомендував ВР ухвалити його в першому читанні. Про це повідомив Максим Ткаченко, нардеп від "Слуги народу" та перший заступник голови Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Детальніше про можливі зміни

"Ми пропонуємо законодавчо закріпити норму про те, що мешканці непідконтрольної частини Донбасу та Криму можуть звернутися до будь-якого відділення Державної міграційної служби України й отримати документи, що посвідчують особу, чи вклеїти фотокартку в паспорт. І що важливо – там же можна поставити позначку у паспорті про реєстрацію за адресою фактичного проживання – у Луганську, Донецьку, Сімферополі", – розповів Максим Ткаченко.

Також планують скасувати довідку про довідку про підтвердження місця перебування для переселенців та людей, що залишилися по той бік лінії розмежування.

Важливо! Правдивість інформації Державна міграційна служба перевірятиме за інформацією з Держреєстру виборців, Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та Єдиного державного демографічного реєстру.

Якщо людина отримує паспорт вперше, то реєстрацію за місцем проживання вказують на основі підтвердженого права власності батьків на нерухомість або ж на основі реєстрації батьків, що вказана у їхніх паспортах.

При зміні паспорта або фотокартки за віком, в паспорті вкажуть ту ж реєстрацію, яка й була в документі.

Яка ситуація з паспортами зараз

За словами депутата, з 2016 року реєстрацію місця проживання передали до повноважень місцевої влади – сільських, селищних або міських рад. І роблять вони це виключно на підпорядкованій їм території.

Тобто, якщо людині з луганською чи донецькою реєстрацією потрібно змінити фото у паспорті, зробити у ньому якісь позначки або ж вперше отримати паспорт і зареєструвати місцем проживання Луганськ чи Донецьк, жодна місцева рада на підконтрольній території не зможе цього зробити,

– пояснює нардеп.

Особливо серйозною є проблема для людей, які отримують паспорт вперше. Ткаченко каже, що у ньому взагалі немає позначки про реєстрацію місця проживання. Через це "виникає купа складнощів у повсякденному житті".

За словами політика, практично неможливо безоплатно звернутися до лікаря, виникають проблеми з оформленням кредитів, банківських карт. Важко отримати довідки від державних установ, а до абітурієнтів виникають питання під час вступу до вишу.

Зверніть увагу! Росія масово видає російські паспорти на Донбасі. 30 квітня 2021 року стало відомо про незаконну видачу майже 500 тисяч російських паспортів жителям ОРДЛО. Водночас у ЄС вважають, що російські паспорти можуть стати приводом для ескалації війни.