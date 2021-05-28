Ведь в таких условиях, которые сложились, других вариантов, кроме как просить деньги, у него нет. Такое мнение в эфире высказал дипломат Владимир Огрызко.

Обратите внимание Путин может попросить у Лукашенко признать Крым российским в обмен на деньги, – Яковенко

По его словам, даст ли Путин какой-то капитал для Лукашенко – вопрос риторический и многофакторный. Нельзя однозначно сказать, что будет происходить на встрече диктаторов.

Но я боюсь, что для Беларуси и для Лукашенко персонально наступают на самом деле плохие времена,

– отметил Огрызко.

Он отметил, что такая ситуация приближает президента Беларуси в необходимости либо полностью "поднять руки", либо попробовать еще раз обмануть Путина.

Российские пропагандисты против Лукашенко

Категория "журналистов" – российских пропагандистов, как отметил дипломат, вдруг заговорили, что поведение Лукашенко – плохое, а Россия должна на самом деле забрать 6 областей и не бросать в опасности россиян, живущих в Беларуси.

"Российская пропаганда просто так это не говорит. Это означает, что в информационное пространство "вбрасывают" тему, которая потом начнет жить дальше", – добавил Огрызко.

Огрызко сказал, чего ждать от встречи Путина и Лукашенко: смотрите видео

Коротко о встрече Путина и Лукашенко