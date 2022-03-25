Для меня Охтырка – герой с первых дней войны, – Живицкий

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что Охтырка с первых дней войны останавливала врага. Чиновник объяснил, что это первый город на Сумщине, который в течение 5 дней жестко выбивал врага за пределы города.

Чиновник объяснил, что город не впустил врага вглубь страны. Соответствующее заявление глава ОВА сделал после указа Владимира Зеленского о присвоении городу звания "Город-герой".

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Охтырка мужественно отбила атаки врага и осталась украинской

Для меня Охтырка – герой с первых дней войны. Первый город в Сумской области, который в течение 5 дней жестко выбивал врага за пределы города. За свою свободу город заплатил сверхвысокую цену человеческим жизням,

– объяснил глава ОВА.

Добавил, что город испытал ужасные разрушения, но остался свободным украинским.

Более того, Дмитрий Живицкий объяснил, что:

Охтырка устояла, не пустила врага дальше, в глубь страны;

спасибо каждому охтырчанину, который с первых дней войны защищает город;

особенная благодарность главе общины – Павлу Кузьменко.

Каждый – на своем фронте: военные, медики, волонтеры, пекари, водители и все, благодаря кому город живет,

– подытожил Живицкого.

Живицкий показал фотографии Охтырки, которая отбила атаку врага / Фото с телеграмм Сумской ОВА

Кстати, звание "Город-герой" получили 4 украинских города – Буча и Ирпень на Киевщине, а также Охтырка на Сумщине и Николаев.

Звание "Город герой" получат Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха – смотрите видео