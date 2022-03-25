Посадовець пояснив, що місто не впустило ворога вглиб країни. Відповідну заяву глава ОВА зробив після указу Володимира Зеленського про присвоєння місту звання "Міста-героя".
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Охтирка мужньо відбила атаки ворога та залишилась українською
Для мене Охтирка – герой з перших днів війни. Перше місто на Сумщині, яке протягом 5 днів жорстко вибивало ворога поза межі міста. За свою свободу місто заплатило надвисоку ціну людських життів,
– пояснив глава ОВА.
Додав, що місто зазнало жахливих руйнувань, але залишилось вільним українським.
Ба більше, Дмитро Живицький пояснив, що:
- Охтирка встояла, не пустила ворога далі, вглиб країни;
- дякую кожному охтирчанину, який з перших днів війни боронить місто;
- особлива вдячність голові громади – Павлу Кузьменко.
Кожен – на своєму фронті: військові, медики, волонтери, пекарі, водії та усі, завдяки кому місто живе,
– підсумував Живицького.
Живицький показав фотографії Охтирки, яка відбила атаку ворога / Фото телеграма Сумської ОВА
До речі, звання "Місто-герой" отримали 4 українських міста – Буча та Ірпінь на Київщині, а також Охтирку на Сумщині та Миколаїв.
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