Президент зазначив, що робота триває, адже держава повинна рухатися до миру. Про це він повідомив у своєму відеозверненні в ніч на 25 березня.

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З кожним днем нашого захисту ми наближаємо перемогу, бо у цій війні просто не можна без перемоги. І не можна зупинятися ні на хвилину, бо кожна хвилина – це про нашу долю та наше майбутнє,

– сказав Володимир Зеленський.

Місяць незламності України

Український лідер наголосив, що якби Росія знала, що її чекає на нашій землі, то точно б побоялася нападати. За місяць спротиву:

ми втримали всі основні напрямки ворожих ударів;

світ застосував руйнівні санкції;

ми продовжуємо роботу, домовляємося ще про нові обмеження.

Сьогодні я зробив декілька важливих звернень. До учасників саміту НАТО, саміту Великої сімки, до саміту лідерів Європейського союзу. До парламенту Швеції. Це все – заради підтримки для нашої держави. Вона нам потрібна для нашого захисту,

– наголосив президент.

Говорив зі світовими лідерами

Глава держави розповів, що говорив з:

президентом Литви паном Науседою;

прем'єр-міністром Ізраїлю Бенетом;

прем'єр-міністром Британії Джонсоном;

президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

"Усе заради того, щоб Росія зрозуміла одне: потрібно шукати мир", – пояснив Володимир Зеленський.

Підписав декілька указів

Президент підписав декілька дуже важливих указів про:

присвоєння звання Героя України сімом військовослужбовцям Нацгвардії, із них п'ятеро, на жаль, посмертно.

відзначення державними нагородами 240 військовослужбовців Національної гвардії України і 119 військовослужбовців Збройних Сил.

відзначення державними нагородами 14-ти керівників місцевих громад, місцевої влади.

відзначення державними нагородами 31-го медичного працівника.

присвоєння почесної відзнаки "Місто-герой України" Бучі, Ірпеню, Охтирці, Миколаєву.

Підписавши ці укази, я відчув, що насправді варто було би відзначити нагородами і присвоїти звання Героя мільйонам і мільйонам наших людей. Саме вам. Усім українцям і українкам, які роблять все, що можуть для перемоги. Для миру. Там, де вони є,

– зауважив глава держави.

"Я вдячний кожному і кожній з вас. Кожному і кожній за цей місяць великої боротьби. І звичайно – нашим Збройним Силам, звичайно Нацгвардії, нашим прикордонникам, лікарям, рятувальникам, тероборонівцям, розвідникам, працівникам спеціальних служб і багатьом-багатьом людям, представника інших професій, хто береже наше життя. Хто береже нашу вільну Україну", – додав Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео