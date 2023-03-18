Для Михаила Федорова подготовили новую должность в Кабмине

Сегодня 18 марта на заседании фракции политической партии "Слуга народа" обсудили кадровые изменения в правительстве. В частности, подготовили новую должность для руководителя Минцифры Михаила Федорова.

Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Будущая должность чиновника – вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины.

Кстати, в Раде уже зарегистрировано заявление об отставке министра цифровой трансформации Федорова.

Федоров в должности с 2019

На внеочередных выборах Верховной Рады в 2019 году Федорова избрали народным депутатом от партии "Слуга народа". Впоследствии он стал внештатным советником президента по digital-направлению.

29 августа 2019 г. Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров, а Федорова назначили вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации.

Другие увольнения

Кроме того, на заседании обсудили еще ряд кадровых смен.