Для нас то, что есть, может быть в последний раз, – Зеленский итальянцам о жизни украинцев

Каждый человек живет надеждой на будущее. Люди верят, что будут видеть своих любимых каждый день, наблюдать, как растут их дети и внуки, как они будут ужинать с ними за одним столом, водить в школу.

Люди каждый день хранят и лелеют новые воспоминания и счастливые моменты. Но украинцы этого сейчас лишены.

К теме Это война против европейских ценностей, – Зеленский обратился к итальянцам

Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта обратился к итальянцам. Он подчеркнул, что на время войны украинцы и итальянцы находятся в кардинально разных условиях.

Жители Италии могут быть уверены в своем нормальном будущем. И это действительно счастье.

А для нас то, что у нас есть, может быть в последний раз. Просто в последний раз. Сегодня больше никогда. Как у 79 украинских детей,

- подчеркнул Зеленский.

Зеленский обратился к итальянцам: смотрите видео